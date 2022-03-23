Ощадбанк відкрив продаж військових ОВДП для населення

Державний Ощадбанк як первинний дилер почав надавати клієнтам сервіс придбання військових облігацій внутрішньої держпозики. Як зазначається у повідомленні фінустанови, скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи.

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При цьому в умовах воєнного стану купівля військових облігацій здійснюється за спрощеним процесом – без необхідності відвідування самого банку.

Укладання генерального договору, договору купівлі-продажу цінних паперів та договору обслуговування рахунку в цінних паперах (у тому числі додаткові договори до них) відбуватиметься шляхом обміну копіями підписаних відсканованих документів електронною поштою. Після завершення військового стану необхідно буде протягом 45 робочих днів надати банку оригінали документів.

Для купівлі облігацій слід звернутися безпосередньо до відділення банку, а у разі відсутності такої можливості зв'язатися з працівником банку засобами мобільного зв'язку. Преміум-клієнти можуть звертатися до своїх преміум-менеджерів.

Ощадбанк також нагадує, що при купівлі військових облігацій не проводиться перевірка джерел походження коштів, а із сум погашення таких облігацій не утримується податок на доходи фізичної особи та військовий збір.

Купувати військові ОВДП можна на суму до 50 мільйонів гривень на день. Ціна покупки становить вартість придбання облігацій банком на відповідному аукціоні плюс 2 копійки за штуку (або 1 цент у випадку доларових ОВДП; так само як і ОВДП у євро, якщо останні будуть випускатися).

Водночас Ощадбанк бере з фізосіб 300 гривень за відкриття рахунку у цінних паперах, 100 гривень за зарахування ОВДП на рахунок та 0,003% від номінальної вартості облігацій за їх зберігання на місяць (але не менше 200 гривень).

Нагадаємо, що раніше перепродавати військові ОВДП почав і найбільший український держбанк – ПриватБанк. Загалом Міністерство фінансів провело вже чотири щотижневі аукціони, на яких розмістило військові ОВДП на суму майже 25 мільярдів гривень та майже 12 мільйонів доларів.

На вторинному ж ринку станом на 21 березня, за даними Національного банку України, військові ОВДП скупили вже понад 2 тисячі громадян та представників українського бізнесу – на суму майже 4 мільярди гривень та 742 тисячі доларів.

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