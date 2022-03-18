НБУ скасував плату за депозитарні послуги на час війни

Національний банк України тимчасово скасував тарифи на депозитарні послуги та послуги щодо обліку та обігу депозитних сертифікатів. Як йдеться у повідомленні регулятора, відповідну постанову №53 він ухвалив 17 березня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, на період дії військового стану НБУ скасував нарахування плати за послуги депозитарію, депозитарної установи та послуги щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, у тому числі плату за супроводження рахунку в цінних паперах та інформаційні операції; зберігання цінних паперів; адміністративні та облікові депозитарні операції; корпоративні операції; а також за послуги з обслуговування операцій із депозитними сертифікатами НБУ.

Також депозитарій Національного банку додав до переліку депозитарних операцій, які можуть здійснюватися в системі депозитарного обліку державних цінних паперів, операції, пов’язані із заставою державних цінних паперів, зміною та припиненням такої застави, а також зверненням стягнення на предмет застави.

Зазначається, що рішення було прийнято з метою сприяння ефективній роботі фінансової системи на період дії воєнного стану в Україні, а також з урахуванням обмеженої функціональності системи депозитарного обліку.

"Закликаємо також учасників ринку підтримати цю ініціативу та мінімізувати власні тарифи для кінцевих інвесторів. Такий крок має, зокрема, позитивно вплинути на залучення додаткових коштів у військові облігації України, які щотижня розміщуються Міністерством фінансів України", — йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо також, що 13 березня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку спростила покупку українських ОВДП іноземцями, дозволивши в період військового стану відкривати рахунки в цінних паперах та укладати договори на підставі паспортних даних (для фізосіб) або реєстраційного номера у своїй країні (для юридичних осіб).

Зазначимо, що на сьогодні Мінфін провів уже три аукціони з розміщення військових ОВДП, зокрема 1 березня від їх продажу було залучено 8,12 млрд грн, 8 березня – 6,61 млрд грн, а 15 березня – 4,85 млрд грн. На останньому аукціоні були вперше запропоновані і доларові військові ОВДП — їх продали на 11,9 млн доларів (348,3 млн грн за офіційним курсом).