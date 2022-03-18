НБУ отменил плату за депозитарные услуги на время войны

Национальный банк Украины временно отменил тарифы на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов. Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №53 он принял 17 марта.

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В частности, на период действия военного положения НБУ отменил начисление платы за услуги депозитария, депозитарного учреждения и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов НБУ, в том числе плату за сопровождение счета в ценных бумагах и информационные операции; за хранение ценных бумаг; за административные и учетные депозитарные операции; за корпоративные операции; а также за услуги по обслуживанию сделок с депозитными сертификатами НБУ.

Также депозитарий Нацбанка добавил к перечню операций, которые могут производиться в системе депозитарного учета государственных ценных бумаг, операции, связанные с залогом таких бумаг, изменением и прекращением такого залога, а также обращением взыскания на предмет залога.

Отмечается, что решение было принято в целях содействия эффективной работе финансовой системы на период действия военного положения в Украине, а также с учетом ограниченной функциональности системы депозитарного учета.

"Призываем участников рынка поддержать эту инициативу и минимизировать собственные тарифы для конечных инвесторов. Такой шаг должен, в частности, положительно повлиять на привлечение дополнительных средств в военные облигации Украины, размещаемые еженедельно Министерством финансов Украины", — говорится также в сообщении.

Напомним также, что 13 марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку упростила покупку украинских ОВГЗ иностранцами, разрешив в период военного положения открывать счета в ценных бумагах и заключать договоры на основании паспортных данных (для физлиц) или регистрационного номера в своей стране (для юрлиц).

Отметим, что на сегодня Минфин провел уже три аукциона по размещению военных ОВГЗ, в частности 1 марта от их продажи было привлечено 8,12 млрд грн, 8 марта — 6,61 млрд грн, а 15 марта — 4,85 млрд грн. На последнем аукционе были впервые предложены и долларовые военные ОВГЗ — их продали на 11,9 млн долларов (348,3 млн грн по официальному курсу).