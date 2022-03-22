Мінфін продав військових ОВДП ще майже на 5 млрд гривень

Міністерство фінансів за результатами розміщення облігацій внутрішньої державної позики 22 березня залучило до державного бюджету 6,037 мільярда гривень. Про це свідчать дані щодо підсумків аукціону на сайті відомства.

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Зокрема, від дорозміщення гривневих військових облігацій з погашенням 1 березня 2023 року та прибутковістю 11% було отримано 4,878 мільярда гривень.

Ще 1,159 мільярда гривень залучено від продажу ОВДП з погашенням 27 квітня 2022 року та встановленою прибутковістю 10% (код UA4000221436).

Нагадаємо, що на аукціонах 1, 8 та 15 березня вдалося продати невійськових ОВДП того ж випуску UA4000221436 набагато менше – на 20,7 мільйона, 125,8 мільйона та 205,7 мільйона гривень відповідно.

Від розміщення ж військових облігацій у ці дати держбюджет отримав відповідно 8,12 мільярда, 6,61 мільярда і 4,85 мільярда гривень, а також 11,9 мільйона доларів. Таким чином, сумарно військові облігації принесли бюджету вже майже 25 мільярдів гривень.

Передбачено, що кошти від військових облігацій будуть використані для забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійного забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

У свою чергу Національний банк України у вівторок почав публікувати статистику розміщення ОВДП з моменту запровадження військового стану, проте поки що вона не включає останній аукціон 22 березня.

Зазначається, що найбільший портфель військових ОВДП сьогодні сконцентрований серед банків-первинних дилерів. Водночас запустився і вторинний ринок для поширення облігацій серед усіх бажаючих. Так, на 21 березня понад 2 тисячі громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових ОВДП на суму майже 4 мільярди гривень та 742 тисячі доларів.

Загалом після запуску вторинного ринку військових ОВДП обсяг торгів уже перевищив 6 мільярдів гривень, що у НБУ лише вітають. Угоди укладаються як у позабіржовому, так і на біржовому ринках.

"Також депозитарій Нацбанку продовжує забезпечувати постійне функціонування "лінку" з міжнародним депозитарієм Clearstream і працює над розширенням його функціоналу. Це дозволяє нерезидентам з будь-якого куточку світу купувати військові облігації та підтримувати Україну", — додають в НБУ.

Регулятор публікує лише узагальнену статистику у розрізі фізичних та юридичних осіб-резидентів України, а також нерезидентів. При цьому Нацбанк розглядає в якості військових і вищезгадані облігації UA4000221436, первинне розміщення яких відбулося ще задовго до війни, у жовтні 2021 року, і які, відповідно, формально такого статусу не мають.

Джерело фото: ua.depositphotos.com