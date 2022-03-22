Минфин продал военных ОВГЗ еще почти на 5 млрд гривен

Министерство финансов по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа 22 марта привлекло в государственный бюджет 6,037 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные об итогах аукциона на сайте ведомства.

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В частности, от доразмещения гривневых военных облигаций с погашением 1 марта 2023 года и доходностью 11% было получено 4,878 миллиарда гривен.

Еще 1,159 миллиарда гривен привлечено от продажи ОВГЗ с погашением 27 апреля 2022 года и установленной доходностью 10% (код UA4000221436).

Напомним, что на аукционах 1, 8 и 15 марта удалось продать невоенных ОВГЗ того же выпуска UA4000221436 намного меньше - на 20,7 миллиона, 125,8 миллиона и 205,7 миллиона гривен соответственно.

От размещения же военных облигаций в эти даты госбюджет получил соответственно 8,12 миллиарда, 6,61 миллиарда и 4,85 миллиарда гривен, а также 11,9 миллиона долларов. Таким образом, суммарно военные облигации принесли бюджету уже почти 25 миллиардов гривен.

Предусмотрено, что средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

В свою очередь, Национальный банк Украины во вторник начал публиковать статистику размещения ОВГЗ с момента введения военного положения, однако пока она не включает последний аукцион 22 марта.

Отмечается, что крупнейший портфель военных ОВГЗ сегодня сконцентрирован среди банков-первичных дилеров. В то же время запустился и вторичный рынок для распространения облигаций среди всех желающих. Так, на 21 марта более 2 тысячи граждан и представителей украинского бизнеса стали собственниками военных ОВГЗ на сумму почти 4 миллиардов гривен и 742 тысячи долларов.

В целом после запуска вторичного рынка военных ОВГЗ объем торгов уже превысил 6 миллиардов гривен, что в НБУ лишь приветствуют. Сделки заключаются как на внебиржевом, так и на биржевом рынках.

"Также депозитарий Нацбанка продолжает обеспечивать постоянное функционирование "линка" с международным депозитарием Clearstream и работает над расширением его функционала. Это позволяет нерезидентам из любого уголка мира покупать военные облигации и поддерживать Украину", - добавили в НБУ.

Регулятор публикует лишь обобщенную статистику в разрезе физических и юридических лиц-резидентов Украины, а также нерезидентов. При этом Нацбанк рассматривает в качестве военных и вышеупомянутые облигации UA4000221436, первичное размещение которых состоялось еще задолго до войны - в октябре 2021 года - и которые, соответственно, формально такого статуса не имеют.

Источник фото: ua.depositphotos.com