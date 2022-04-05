Військові облігації дозволили Мінфіну збільшити залучення коштів до держбюджету майже на 70%

У вівторок, 5 квітня, Мінфін залучив до держбюджету через продаж на аукціоні (Bloomberg) військових облігацій на 5,577 млрд грн в еквіваленті, повідомила пресслужба міністерства. Продавали папери таких видів:

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гривневі на 6 місяців зі ставкою у 10%, позичивши 740 млн грн;

гривневі на 1,3 роки: ставка 11% – на 223 млн грн;

в євро на 12 місяців під 2,5%, поповнивши бюджет на €143 млн.

Для порівняння, тиждень тому Мінфін на аукціоні пропонував військові облігації тільки у гривні, залучивши до держбюджету відчутно менше – 3,332 млрд грн. Іншими словами, приріст цього тижня залучених коштів склав 67%. Минулого ж вівторка розпродали такі облігації:

гривневі на 6 місяців при ставці в 10%, поповнивши бюджет на 675 млн грн;

гривневі на 1,3 роки зі ставкою 11%, позичивши 2,656 млрд грн.

Нагадаємо, що ще 23 березня державний Ощадбанк як первинний дилер почав надавати клієнтам сервіс придбання військових облігацій внутрішньої держпозики. Скористатися послугою можуть як фізичні, так і юридичні особи.