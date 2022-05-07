В НБУ назвали умови для скасування обмежень щодо курсу валют

Національний банк України заявив, що по мірі відновлення здатності валютного ринку до самобалансування, регулятор буде поступово послаблювати валютні та капітальні обмеження. Про це сказано у повідомленні Нацбанку.

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Також НБУ буде поступово повертатися до плаваючого курсоутворення, коли основні показники роботи валютного ринку почнуть повертатися до показників до 24 лютого.

"У міру нормалізації функціонування економіки та фінансової систем регулятор відновить прогнозний цикл та повернеться до застосування ключової ставки як основного монетарного інструменту", — додали в НБУ.

Адміністративні обмеження на валютному ринку, як і фіксація облікової ставки, є тимчасовими заходами, підкреслив регулятор.

Зазначимо, що до кінця війни Національний банк України триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США. Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні та заборонив продаж валютної готівки населенню. При цьому 14 квытня регулятор дозволив продавати населенню готівкову іноземну валюту, щоб знизити активність на чорному ринку валют і відповідно знизити ризики для громадян.