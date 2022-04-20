Купити валюту у відділеннях ПриватБанку можна з 20 квітня

Державний ПриватБанк із 20 квітня починає продавати іноземну валюту фізособам, але в обмеженій кількості. Про це повідомила пресслужба банку.

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"Клієнти ПриватБанку можуть купувати готівку у відділенні банку. Згідно з розпорядженням НБУ, продаж валюти проводитиметься лише в межах раніше придбаної у клієнтів готівки", — розповіли у фінустанові.

Замовити валюту під купівлю, як і раніше, неможливо. Зазначимо, що переводити валюту з картки на картку банку також поки що не можна, адже такого дозволу НБУ не давав.

Нагадаємо, НБУ 14 квітня ухвалив рішення дозволити банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту, аби знизити активність на чорному ринку валют та відповідно знизити ризики для громадян.

Зазначимо, що до кінця війни Національний банк України триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США. Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні та заборонив продаж валютної готівки населенню.

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