Можна продавати: як курс гривні відреагував на зняття заборони на продаж валюти населенню

Головною новиною минулого тижня на валютному ринку стало те, що Нацбанк з 14 квітня дозволив банкам і обмінникам продавати населенню готівкову іноземну валюту, як і анонсував перед тим голова регулятора Кирило Шевченко, посилаючись на те, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на "чорному" ринку не така відчутна, якою була на початку війни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

В регуляторі таке рішення пояснили дуже просто: очікується, що відновлення продажу валютної готівки населенню сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій, що має знизити ризики для громадян. Правда, НБУ постановив, що курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу.

Нагадаємо, що сьогодні офіційний курс становить 29,25 грн/$, а євро – 31,82 грн/€. Отже, максимально допустимий курс продажу готівкової валюти складає 32,175 грн/$ та 35 грн/€ відповідно. По-друге, в Нацбанку чітко вказали, що курс купівлі готівкової валюти банками і обмінниками не має бути нижчим за офіційний курс на день здійснення операції.

Рішення НБУ спричинило незначний стрибок. Якщо ще 13 квітня середній курс на готівковому ринку складав 32,23-32,7 грн/$, то вже наступного дня – 32,4-32,8 грн/$. Втім, вже 15 квітня він впав до 32,2-32,5 грн/$ і лишався майже на тому ж рівні до кінця тижня. З євро ситуація аналогічна: 14 квітня курс підвищився до 35,8-36,39 грн/€ з 35,5-36,3 грн/€ днем раніше.

Як видно, реальні значення на готівковому ринку перевищують дозволені Нацбанком. Очевидно, що порушниками виступили, бажаючи підзаробити більше, якраз обмінники, оскільки банки ніколи б не пішли на такий ризик через жорсткий контроль з боку регулятора. За прогнозами наших експертів, горизонтальний курсовий тренд валюти цього тижня збережеться.

Курс на міжбанку

Минулий тиждень НБУ на міжбанку завершив з кричущим дисбалансом, придбавши з 11 по 15 квітня усього лише $1 млн, а продавши аж маже $350 млн. Разом із тим він купив €5 млн, а продав майже €93 млн (з урахуванням екстреної ситуації НБУ розпочав інтервенції і в євро). Як видно, продажі Нацбанком валюти в рази перевищують покупку.

Такий стрімкий приріст продажу валюти можна пояснити двома причинами. По-перше, Кабмін поступово розширював перелік товарів критичного імпорту, задля купівлі якого Національний банк через банки реалізовує неготівкову валюту. По-друге, судячи з усього, виникає потреба у більших об’ємах закупівлі тієї самої продукції на тлі війни.