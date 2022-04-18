Можно продавать: как курс гривни отреагировал на снятие запрета на продажу валюты населению

Главной новостью на прошлой неделе на валютном рынке стало то, что Нацбанк с 14 апреля разрешил банкам и обменникам продавать населению наличную иностранную валюту, как и анонсировал перед тем глава регулятора Кирилл Шевченко, ссылаясь на то, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на "черном" рынке не так ощутима, какой была в начале войны.

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В регуляторе такое решение объяснили очень просто: ожидается, что возобновление продажи валютной наличности населению будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций, что должно снизить риски для граждан. Правда, НБУ постановил, что курс продаж может отклоняться не более чем на 10% от официального курса.

Напомним, что сегодня официальный курс составляет 29,25 грн/$, а евро – 31,82 грн/ €. Следовательно, максимально допустимый курс продажи наличной валюты составляет 32,175 грн/$ и 35 грн/€ соответственно. Во-вторых, в Нацбанке четко указали, что курс покупки наличной валюты банками и обменниками не должен быть ниже официального курса на день совершения сделки.

Решение НБУ повлекло за собой незначительный скачок курса. Если еще 13 апреля средний курс на наличном рынке составлял 32,23-32,7 грн/$, то уже на следующий день – 32,4-32,8 грн/$. Впрочем, уже 15 апреля он упал до 32,2-32,5 грн/$ и оставался почти на том же уровне до конца недели. С евро ситуация такая же: 14 апреля курс повысился до 35,8-36,39 грн/€ с 35,5-36,3 грн/€ днем ранее.

По всей видимости, реальные значения на наличном рынке превышают разрешенные Нацбанком. Очевидно, что нарушителями выступили, желая подзаработать больше, как раз обменники, поскольку банки никогда бы не пошли на такой риск из-за жесткого контроля со стороны регулятора. По прогнозам наших экспертов, горизонтальный курсовой тренд валюты на этой неделе сохранится.

Курс на межбанке

Прошедшую неделю НБУ на межбанке завершил с вопиющим дисбалансом, приобретя с 11 по 15 апреля всего лишь $1 млн, а продав аж около $350 млн. Вместе с тем он купил €5 млн, а продал почти €93 млн (с учетом экстренной ситуации НБУ начал интервенции и в евро). По всей видимости, продажи Нацбанком валюты в разы превышают покупку.

Такой стремительный прирост продаж валюты можно объяснить двумя причинами. Во-первых, Кабмин постепенно расширял перечень товаров критического импорта, для покупки которого Национальный банк через банки реализует неденежную валюту. Во-вторых, судя по всему, возникает потребность в больших объемах закупки той же продукции на фоне войны.