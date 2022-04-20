Купить валюту в отделениях ПриватБанка можно с 20 апреля

Государственный ПриватБанк с 20 апреля начинает продавать иностранную валюту физлицам, но в ограниченном количестве. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Клиенты ПриватБанка могут покупать наличные в отделении банка. Согласно распоряжению НБУ, продажа валюты будет производиться только в пределах ранее приобретенной у клиентов наличных денег", — рассказали в финучреждении.

Заказать валюту под покупку по-прежнему невозможно. Отметим, что переводить валюту с карты на карту банка также пока нельзя, ведь такого разрешения НБУ не давал.

Напомним, НБУ 14 апреля принял решение разрешить банкам продавать населению наличную иностранную валюту, чтобы снизить активность на черном рынке валют и соответственно снизить риски для граждан.

Отметим, что до конца войны Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению.

Фото: ua.depositphotos.com