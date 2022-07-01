Валютні обмеження для імпортерів можуть частково скасувати

Міністерство економіки України та Національний банк спільно працюють над можливими варіантами пом'якшення валютних обмежень для імпортерів. Про це повідомила пресслужба НБУ, передає Forbes Україна.

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За словами першого заступника міністра економіки Дениса Кудіна, у Мінекономіки наполегливо рекомендували Нацбанку скасувати обмеження на купівлю валюти та її переведення для купівлі імпортних товарів з 1 липня. Однак регулятор не прийняв ще такого рішення.

НБУ ввів обмеження на початку повномасштабної війни, і тоді це було необхідно зробити, але зараз, як вважає, Кудін, вони лише гальмують роботу бізнесу. Офіційно НБУ заявляє, що готовий скасовувати деякі обмеження, проте неофіційно у Нацбанку попереджають, що таке рішення ухвалять нескоро.

"Закон про повернення ПДВ та мита на імпортні товари, скасовані на початку війни, створить передумови для скасування обмежень на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту товарів. Нацбанк разом із Мінекономіки розробляє варіанти пом'якшення обмежень для імпортерів", - заявили в прес-службі НБУ .

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 червня підписав закон ( законопроект "7418 ") "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України про перегляд окремих пільг з оподаткування".

Документ скасовує введені на початку квітня пільги при розмитненні автомобілів та повернули мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари. У Верховній Раді пояснили, що через пільги бюджет недоотримав 417 млн. грн.

Водночас, обсяг імпорту в Україну різко зріс, особливо активно почали завозити автомобілі. На кордоні навіть утворилися кількакілометрові черги з бажаючих розмитнити авто.