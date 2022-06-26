На в'їзді з Угорщини утворилися декількакілометрові черги з бажаючих розмитнити авто - ОВА

Начальник Закарпатської обласної військової адміністраціх Віктор Микита повідомляє про утворення на угорсько-українському кордоні великих черг з бажаючих завезти в Україну імпортні автомобілі. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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"Невідкладно прибув у пункт пропуску "Тиса" для отримання інформації щодо проблемних питань, пов'язаних з утворенням черг на угорсько-українському кордоні. Спостерігаємо суттєве збільшення кількості легкових транспортних засобів на в'їзд в Україну в пунктах пропуску по всій ділянці державного кордону", - зазначив чиновник.

За словами керівника області, у випадку з Угорщиною ці черги розтягнулися на декілька кілометрів та іноді сягають до 800 автомобілів. На словацько-українському ж кордоні ситуація трохи краща, однакі вона також викликає неабияке занепокоєння влади.

"Люди перебувають у транспортних засобах по декілька діб, на спеці та без належних санітарних умов... Тут є низка об'єктивних та суб'єктивних чинників. Трафік збільшився у сотні разів, машини на розмитнення їдуть не лише з Угорщини, а й із країн Прибалтики, Польщі та інших. Значна частина авто не має відповідно оформлених документів, що значно ускладнює пропуск та оформлення. Є й інші чинники операційного характеру, які потребують негайної оптимізації", - додав він.

Микита зазначив, що поспілкувався з українськими громадянами у пункті пропуску, а також провів оперативну нараду за участю працівників Чопського й Мукачівського прикордонних загонів, Закарпатської митниці та представника генерального консульства Угорщини в Ужгороді, а також ініціював зустріч 27 червня з представниками митниці та прикордонної поліції Угорщини з метою оперативного вирішення проблем.

"У першу чергу хочу заспокоїти наших громадян та повідомити, що черга, яка утворилися, стосується лише транспортних засобів, котрі ввозяться для розмитнення. Це не стосується загального трафіку, туристів, транзиту та інших. Ця категорія рухається спокійно, черг на цих смугах майже немає", - підкреслив керівник ОВА.

Нагадаємо, що 3 травня Кабінет міністрів обмежив можливість імпорту автомобілів лише трьома пунктами пропуску на західному кордоні України - це КПП "Устилуг" та "Грушів" на кордоні з Польщею, а також "Малий Березний" на кордоні зі Словаччиною. Пунктів на угорському кордоні в списку не було.

14 червня уряд тимчасово додав до цього списку порти Одеської області, а попереднє розпорядження скасував. Однак нове розпорядження втратить чинність після набрання чинності законом про відновлення стягнення ПДВ так акцизу при ввезенні авто з 1 липня. Цей закон наразі ще не підписано навіть головою Верховної Ради і, відповідно, президентом також.