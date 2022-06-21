Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто

Верховна Рада з 1 липня повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. За це проголосували 234 народні депутати.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Ухвалений закон відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні цього року:

для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;

для підприємств, що не сплачують ввізне мито;

для транспортних засобів, що ввозяться громадянами;

Окрім цього документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Нагадаємо, 24 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла законопроект №7190, згідно з яким весь іноземний транспорт, ввезений до країни під час дії воєнного стану, буде звільнено від необхідності сплати мит та інших зборів.