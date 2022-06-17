Нова формула вартості розмитнення авто від Кабміну лиш стимулюватиме старіння автопарку в Україні - ФАУ

Федерація роботодавців автомобільної галузі (Федерація автопрому України) вважає, що урядовий законопроект №7466 про оподаткування імпорту автомобілів за новою формулою в разі прийняття буде черговим стимулом для ввезення в Україну легкових авто, що були у користуванні, віком десять і більше років.

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Як зазначається у повідомленні ФАУ, з такою різницею у митних платежах, яка виникне згідно з запропонованими змінами, виробництво та імпорт нових легкових автомобілів буде і надалі зменшуватися, а відтак заводи та офіційна дилерська мережа виробників і імпортерів нових легкових авто змушена буде звільнити частину фахівців, що в умовах поточної соціальної кризи є неприпустимим.

суми митних платежів у євро, які сплачують сьогодні і будуть сплачуватися у разі прийняття законопроекту №7466 при митному оформленні автомобіля з бензиновим двигуном об'ємом кубічних сантиметрів 1500 – нового та вживаного (від 8 років та від 15 років)

В асоціації вказують, що автопарк України вже перебуває у критичному стані: в минулому році майже кожен другий зареєстрований автомобіль був віком від 10 років, а середній вік парку легкових автомобілів в Україні склав 22,7 року, що у два рази більше, ніж в ЄС (11,8 року).

"За цим показником Україна займає друге місце у світі після Куби. Це не може не впливати на загальну екологічну ситуацію. В результаті – Україна займає п'яте місце в Європі за показником смертності на 100 тисяч осіб від забрудненості повітря", - зазначається у повідомленні.

У ФАУ нагадують, що прийняті в 2016 році закон щодо стимулювання розвитку ринку вживаних авто та в 2018 році закон про оподаткування акцизом легкових авто вже докорінно змінили структуру перших реєстрацій в Україні легкових автомобілів: до початку війни з РФ 24 лютого близько 80% зареєстрованих легкових автомобілів в Україні були вживаними. Враховуючи вищевикладене, ФАУ закликає депутатів не підтримувати проект закону №7466 у зареєстрованому вигляді.

"Впевнені, змінювати в наш неспокійний воєнний час оподаткування легкових автомобілів можливо виключно з метю розвитку та підтримки внутрішнього виробництва з можливістю імпорту нових транспотних засобів протягом процесу здійснення локалізації виробництва на території України", - зазначили в асоціації.

Також для відновлення внутрішнього виробництва легкових автомобілів і підтримки підприємств, які борються за збереження робочих місць і наповнення бюджетів усіх рівнів, там пропонують розглянути ідею звільнення від сплати акцизного податку на період воєнного стану реалізації легкових авто, вироблених в Україні.

Нагадаємо, що законопроектом №7466 пропонується не тільки змінити існуючу систему оподаткування легкових авто, ввівши залежність вартості розмитнення від віку, типу та об'єму двигуна, але й встановити, що відповідна декларація має подаватися через веб-портал електронних послуг "Дія".

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