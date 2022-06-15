Кабмін вніс законопроекти про розмитнення авто через "Дію" за новою формулою

Кабінет міністрів 15 червня зареєстрував у Верховній Раді ряд законопроєктів, що стосуються оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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Зокрема, законопроектом №7466 пропонується змінити існуючу систему оподаткування легкових автомобілів шляхом впровадження нової формули розмитнення транспортного засобу, відповідно до якої не буде братись до уваги його вартість. Формула буде враховувати вік, тип та об'єм двигуна, а також "ексклюзивність транспортного засобу".

Уряд також пропонує виключити з переліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні.

Проект закону №7467 передбачає встановлення норми, згідно якій 50% надходжень від акцизного податку з ввезених в Україну транспортних засобів спрямовуються до загального фонду державного бюджету, а інші 50% - до спеціального фонду.

Також уряд хоче скасувати норму щодо віднесення до доходів загального фонду держбюджету зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, які сплачуються при набутті права власності на легкові авто, що підлягають першій державній реєстрації.

Законопроектом №7468 Кабмін пропонує встановити, що митне оформлення легкових машин для їх вільного обігу в Україні здійснюється митними органами на підставі електронної митної декларації, яка подається декларантом через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, тобто через "Дію".

Передбачено, що замовлення послуг з державної реєстрації та перереєстрації легкових автомобілів також здійснюється засобами цього веб-порталу.

При цьому підприємства, які декларують легкові автомобілі, що були у використанні та з року випуску яких минуло більше трьох років, зможуть за бажанням обрати будь-яку іншу форму декларування, передбачену Митним кодексом.

Також уряд пропонує прописати, що сертифікація легкових авто, ввезених в Україну для вільного обігу, є добровільною та може здійснюватися за бажанням особи, що ввозить такий транспортний засіб.

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