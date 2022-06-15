Кабмин внес законопроекты о растаможке авто через "Дію" по новой формуле

Кабинет министров 15 июня зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов, касающихся налогообложения транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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В частности, законопроектом №7466 предлагается изменить существующую систему налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможивания транспортного средства, согласно которой не будет приниматься во внимание его стоимость. Формула будет учитывать возраст, тип и объем двигателя, а также "эксклюзивность транспортного средства".

Правительство также предлагает исключить из перечня плательщиков сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

Проект закона №7467 предусматривает установление нормы, согласно которой 50% поступлений от акцизного налога с ввезенных в Украину транспортных средств направляются в общий фонд государственного бюджета, а остальные 50% – в специальный фонд.

Также правительство хочет отменить норму об отнесении к доходам общего фонда госбюджета сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, уплачиваемые при приобретении права собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации.

Законопроектом №7468 Кабмин предлагает установить, что таможенное оформление легковых машин для их свободного обращения в Украине осуществляется таможенными органами на основании электронной таможенной декларации, подаваемой декларантом через Единый государственный веб-портал электронных услуг, то есть через "Дію".

Предусмотрено, что заказ услуг государственной регистрации и перерегистрации легковых автомобилей также осуществляется посредством этого веб-портала.

При этом предприятия, которые декларируют бывшие в употреблении легковые автомобили, с года выпуска которых прошло более трех лет, смогут по желанию выбрать любую другую форму декларирования, предусмотренную Таможенным кодексом.

Также правительство предлагает прописать, что сертификация легковых авто, ввезенных в Украину для свободного обращения, добровольна и может осуществляться по желанию лица, ввозящего такое транспортное средство.

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