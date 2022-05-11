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Транспорт
Дата публикации

Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны

  • Ева Таранова

    Корреспондент

Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны
Кавер к тексту: Delo.ua

Рынок новых автомобилей в Украине постепенно начинает оживать, хотя некоторые дилеры не прекращали работу с начала полномасштабных боевых действий. Участники рынка отмечают сильное падение спроса, а автосалоны продают только те машины, которые находятся на складах в Украине. Почему так, рассказывает Delo.ua

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По данным AUTO-Consulting, по итогам 4 месяцев года операторы рынка продали 12905 новых легковых автомобилей, что меньше на 58,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. 

В апреле 2022 года украинцы приобрели 1242 новых авто, а это почти в два раза больше, чем было в марте этого года. Если сравнивать с апрелем 2021 года, то падение спроса огромное - на 87%.

При этом дилерские центры в Украине постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Так, в начале апреля компания Ниссан Мотор Украина сообщила о возобновлении продаж и сервисного обслуживания автомобилей Nissan в официальной дилерской сети. 

“Приобрести или обслужить автомобиль можно во всех дилерских центрах страны, где это возможно с учетом условий безопасности”, - говорится в сообщении компании. 

Также возобновили продажи новых авто SKODA и Рено Украина. А дилерские центры бренда Porsche вовсе не останавливали торговлю, несмотря на временное физическое закрытие салонов в первые недели войны. С начала боевых действий проконсультироваться и выбрать авто можно было в режиме онлайн.

При этом уже работают 10 из 11 сервисных центров Volvo, кроме Харькова, а в Одессе, Днепре и Запорожье клиентов консультируют онлайн. 

Компания Виннер Импортс Украина также не останавливала продажи авто Jaguar и Land Rover. Однако в начале войны каждый автосалон имел возможность выбрать для себя удобный формат работы. Преимущественно дилерские центры компании работали дистанционно, но сейчас большая часть вернулась к привычному оффлайн формату.

Фото 2 — Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны
Jaguar. Фото: пресс-служба компании

Исходя из этого с начала полномасштабной войны в Украине выбрать и купить машину мог каждый желающий украинец. 

Что продают сейчас дилерские центры в Украине

По словам генерального директора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, спрос на машины есть, но практически нет выбора, а новые автомобили не завозят в Украину. 

После 24 февраля дилеры отдали все авто бесплатно на нужды армии. При этом во время военного положения авто у юрлиц  могут мобилизовать прямо на границе. А дилеры уже и так отдали армии даже ранее оплаченные покупателями авто и теперь новые машины еще отдать армии физически не могут.

Олег Назаренко
Олег Назаренко Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров

В Ниссан Мотор Украина рассказали Delo.ua, что за март всего было оформлено 590 автомобилей. 

“В марте рынок упал на 93,5% по сравнению с мартом 2021-го. Поэтому все надеемся, что с мая ситуация будет лучше. Что касается спроса, то выбирают автомобили, которые можно купить сразу и не ждать. То есть, то, что есть налицо”, - говорит менеджер по коммуникациям Владимир Иванов. 

В дилерском центре Porsche рассказали, что заказов на новые автомобили пока не поступало. Впрочем, если в мае от клиентов поступят такие запросы, то ожидаемое время прибытия авто в Украину – сентябрь 2022 года. Всего с начала полномасштабной войны было реализовано 20 новых и 2 подержанных автомобиля Porsche.

Сейчас происходят продажи именно авто Porsche по наличию. Но если клиент захочет разместить заказ, мы с удовольствием его примем.

Игорь Ткаченко
Игорь Ткаченко Бренд-директор Porsche в Украине

В Volvo отметили, что на складах есть свободные авто, на которые поступают заказы от украинцев. Всего с начала войны было реализовано 18 новых автомобилей Volvo.

“В Украине есть склад свободных авто марки Volvo, которые можно купить прямо сейчас, в частности, есть в наличии все популярные модели – ХС90, ХС60, ХС40. А на плагин-гибриды ХС60 до конца июня действует уникальное ценовое предложение”, - говорит бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко.

Фото 3 — Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны
Volvo. Фото: пресс-служба компании

Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин говорит, что в дилерских центрах компании Виннер Импортс Украина в приоритете продажа авто с салонов. 

Сейчас наш фокус на продаже имеющихся автомобилей в стране и это также текущие приоритеты клиентов – в апреле происходила продажа и контракция автомобилей, которые уже находятся в Украине. Однако заказать автомобиль возможно, а предварительно срок доставки - вторая половина 2022 года.

Андрей Ханин
Андрей Ханин Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине

За время боевых действий в Виннер Импортс Украина было заключено 18 новых контрактов. По словам Андрея это не те объемы, которые были до полномасштабной войны, однако даже такая тенденция свидетельствует о восстановлении спроса в сложные для страны времена.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко считает, что рынок оживится после победы.

"Когда наступит мир, отменят военное положение и импортеры смогут завозить авто без риска их конфискации", - отметил он. 

Как подорожают новые автомобили

Бренд-директор Porsche в Украине Игорь Ткаченко рассказал, что повышение цен на автомобили Porsche не планируется. Также не планируется повышение цен на новые автомобили в дилерской сети Виннер Импортс Украина, где представлены бренды Jaguar и Land Rover.

А представители бренда Volvo сообщили Delo.ua, что при заказе новых автомобилей этой марки с завода среднее повышение цены составит около 5%.

Как дилерские центры относятся к законопроекту № 7311

Представители Porsche и Volvo считают законопроект № 7311 о поправках в Налоговый кодекс был вынужденной мерой, чтобы исправить ранее принятое ложное решение, которое люди использовали в своих целях и завозили массу авто без уплаты пошлины. При этом принятие указанного законопроекта никак не отразится на рынке новых авто, поскольку официальный рынок не успел отреагировать на краткосрочные изменения таможенного законодательства.

Фото 4 — Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны
Porsche. Фото: пресс-служба компании

Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин поделился своим мнением касательно отмены пошлины на импортные авто. 

“Законопроект был нацелен на поддержку армии, а не на конечных потребителей. Возврат налогов только сохранит статус кво. По моей информации, ни один официальный импортер не воспользовался льготным растаможкой”, - говорит он. 

В Ниссан Мотор Украина добавили, что нужно возвращать довоенные налоги на растаможку автомобилей. Ведь, государство дало время и возможность пострадавшим от войны украинцам приобрести себе автомобили без уплаты таможенной пошлины. В компании считают, что денежные поступления в государственный бюджет в этот сложный период для страны особенно важны.