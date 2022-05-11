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Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны
Рынок новых автомобилей в Украине постепенно начинает оживать, хотя некоторые дилеры не прекращали работу с начала полномасштабных боевых действий. Участники рынка отмечают сильное падение спроса, а автосалоны продают только те машины, которые находятся на складах в Украине. Почему так, рассказывает Delo.ua.
По данным AUTO-Consulting, по итогам 4 месяцев года операторы рынка продали 12905 новых легковых автомобилей, что меньше на 58,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
В апреле 2022 года украинцы приобрели 1242 новых авто, а это почти в два раза больше, чем было в марте этого года. Если сравнивать с апрелем 2021 года, то падение спроса огромное - на 87%.
При этом дилерские центры в Украине постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Так, в начале апреля компания Ниссан Мотор Украина сообщила о возобновлении продаж и сервисного обслуживания автомобилей Nissan в официальной дилерской сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
“Приобрести или обслужить автомобиль можно во всех дилерских центрах страны, где это возможно с учетом условий безопасности”, - говорится в сообщении компании.
Также возобновили продажи новых авто SKODA и Рено Украина. А дилерские центры бренда Porsche вовсе не останавливали торговлю, несмотря на временное физическое закрытие салонов в первые недели войны. С начала боевых действий проконсультироваться и выбрать авто можно было в режиме онлайн.
При этом уже работают 10 из 11 сервисных центров Volvo, кроме Харькова, а в Одессе, Днепре и Запорожье клиентов консультируют онлайн.
Компания Виннер Импортс Украина также не останавливала продажи авто Jaguar и Land Rover. Однако в начале войны каждый автосалон имел возможность выбрать для себя удобный формат работы. Преимущественно дилерские центры компании работали дистанционно, но сейчас большая часть вернулась к привычному оффлайн формату.
Исходя из этого с начала полномасштабной войны в Украине выбрать и купить машину мог каждый желающий украинец.
Что продают сейчас дилерские центры в Украине
По словам генерального директора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, спрос на машины есть, но практически нет выбора, а новые автомобили не завозят в Украину.
В Ниссан Мотор Украина рассказали Delo.ua, что за март всего было оформлено 590 автомобилей.
“В марте рынок упал на 93,5% по сравнению с мартом 2021-го. Поэтому все надеемся, что с мая ситуация будет лучше. Что касается спроса, то выбирают автомобили, которые можно купить сразу и не ждать. То есть, то, что есть налицо”, - говорит менеджер по коммуникациям Владимир Иванов.
В дилерском центре Porsche рассказали, что заказов на новые автомобили пока не поступало. Впрочем, если в мае от клиентов поступят такие запросы, то ожидаемое время прибытия авто в Украину – сентябрь 2022 года. Всего с начала полномасштабной войны было реализовано 20 новых и 2 подержанных автомобиля Porsche.
В Volvo отметили, что на складах есть свободные авто, на которые поступают заказы от украинцев. Всего с начала войны было реализовано 18 новых автомобилей Volvo.
“В Украине есть склад свободных авто марки Volvo, которые можно купить прямо сейчас, в частности, есть в наличии все популярные модели – ХС90, ХС60, ХС40. А на плагин-гибриды ХС60 до конца июня действует уникальное ценовое предложение”, - говорит бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко.
Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин говорит, что в дилерских центрах компании Виннер Импортс Украина в приоритете продажа авто с салонов.
За время боевых действий в Виннер Импортс Украина было заключено 18 новых контрактов. По словам Андрея это не те объемы, которые были до полномасштабной войны, однако даже такая тенденция свидетельствует о восстановлении спроса в сложные для страны времена.
Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко считает, что рынок оживится после победы.
"Когда наступит мир, отменят военное положение и импортеры смогут завозить авто без риска их конфискации", - отметил он.
Как подорожают новые автомобили
Бренд-директор Porsche в Украине Игорь Ткаченко рассказал, что повышение цен на автомобили Porsche не планируется. Также не планируется повышение цен на новые автомобили в дилерской сети Виннер Импортс Украина, где представлены бренды Jaguar и Land Rover.
А представители бренда Volvo сообщили Delo.ua, что при заказе новых автомобилей этой марки с завода среднее повышение цены составит около 5%.
Как дилерские центры относятся к законопроекту № 7311
Представители Porsche и Volvo считают законопроект № 7311 о поправках в Налоговый кодекс был вынужденной мерой, чтобы исправить ранее принятое ложное решение, которое люди использовали в своих целях и завозили массу авто без уплаты пошлины. При этом принятие указанного законопроекта никак не отразится на рынке новых авто, поскольку официальный рынок не успел отреагировать на краткосрочные изменения таможенного законодательства.
Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин поделился своим мнением касательно отмены пошлины на импортные авто.
“Законопроект был нацелен на поддержку армии, а не на конечных потребителей. Возврат налогов только сохранит статус кво. По моей информации, ни один официальный импортер не воспользовался льготным растаможкой”, - говорит он.
В Ниссан Мотор Украина добавили, что нужно возвращать довоенные налоги на растаможку автомобилей. Ведь, государство дало время и возможность пострадавшим от войны украинцам приобрести себе автомобили без уплаты таможенной пошлины. В компании считают, что денежные поступления в государственный бюджет в этот сложный период для страны особенно важны.