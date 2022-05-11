Спрос есть, но не из чего выбрать: что происходит на рынке новых автомобилей во время войны

Рынок новых автомобилей в Украине постепенно начинает оживать, хотя некоторые дилеры не прекращали работу с начала полномасштабных боевых действий. Участники рынка отмечают сильное падение спроса, а автосалоны продают только те машины, которые находятся на складах в Украине. Почему так, рассказывает Delo.ua.

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По данным AUTO-Consulting, по итогам 4 месяцев года операторы рынка продали 12905 новых легковых автомобилей, что меньше на 58,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле 2022 года украинцы приобрели 1242 новых авто, а это почти в два раза больше, чем было в марте этого года. Если сравнивать с апрелем 2021 года, то падение спроса огромное - на 87%.

При этом дилерские центры в Украине постепенно возвращаются к привычному режиму работы. Так, в начале апреля компания Ниссан Мотор Украина сообщила о возобновлении продаж и сервисного обслуживания автомобилей Nissan в официальной дилерской сети.

“Приобрести или обслужить автомобиль можно во всех дилерских центрах страны, где это возможно с учетом условий безопасности”, - говорится в сообщении компании.

Также возобновили продажи новых авто SKODA и Рено Украина. А дилерские центры бренда Porsche вовсе не останавливали торговлю, несмотря на временное физическое закрытие салонов в первые недели войны. С начала боевых действий проконсультироваться и выбрать авто можно было в режиме онлайн.

При этом уже работают 10 из 11 сервисных центров Volvo, кроме Харькова, а в Одессе, Днепре и Запорожье клиентов консультируют онлайн.

Компания Виннер Импортс Украина также не останавливала продажи авто Jaguar и Land Rover. Однако в начале войны каждый автосалон имел возможность выбрать для себя удобный формат работы. Преимущественно дилерские центры компании работали дистанционно, но сейчас большая часть вернулась к привычному оффлайн формату.

Jaguar. Фото: пресс-служба компании

Исходя из этого с начала полномасштабной войны в Украине выбрать и купить машину мог каждый желающий украинец.

Что продают сейчас дилерские центры в Украине

По словам генерального директора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, спрос на машины есть, но практически нет выбора, а новые автомобили не завозят в Украину.

После 24 февраля дилеры отдали все авто бесплатно на нужды армии. При этом во время военного положения авто у юрлиц могут мобилизовать прямо на границе. А дилеры уже и так отдали армии даже ранее оплаченные покупателями авто и теперь новые машины еще отдать армии физически не могут. Олег Назаренко Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров

В Ниссан Мотор Украина рассказали Delo.ua, что за март всего было оформлено 590 автомобилей.

“В марте рынок упал на 93,5% по сравнению с мартом 2021-го. Поэтому все надеемся, что с мая ситуация будет лучше. Что касается спроса, то выбирают автомобили, которые можно купить сразу и не ждать. То есть, то, что есть налицо”, - говорит менеджер по коммуникациям Владимир Иванов.

В дилерском центре Porsche рассказали, что заказов на новые автомобили пока не поступало. Впрочем, если в мае от клиентов поступят такие запросы, то ожидаемое время прибытия авто в Украину – сентябрь 2022 года. Всего с начала полномасштабной войны было реализовано 20 новых и 2 подержанных автомобиля Porsche.

Сейчас происходят продажи именно авто Porsche по наличию. Но если клиент захочет разместить заказ, мы с удовольствием его примем. Игорь Ткаченко Бренд-директор Porsche в Украине

В Volvo отметили, что на складах есть свободные авто, на которые поступают заказы от украинцев. Всего с начала войны было реализовано 18 новых автомобилей Volvo.

“В Украине есть склад свободных авто марки Volvo, которые можно купить прямо сейчас, в частности, есть в наличии все популярные модели – ХС90, ХС60, ХС40. А на плагин-гибриды ХС60 до конца июня действует уникальное ценовое предложение”, - говорит бренд-директор Volvo в Украине Артем Ткаченко.

Volvo. Фото: пресс-служба компании

Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин говорит, что в дилерских центрах компании Виннер Импортс Украина в приоритете продажа авто с салонов.

Сейчас наш фокус на продаже имеющихся автомобилей в стране и это также текущие приоритеты клиентов – в апреле происходила продажа и контракция автомобилей, которые уже находятся в Украине. Однако заказать автомобиль возможно, а предварительно срок доставки - вторая половина 2022 года. Андрей Ханин Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине

За время боевых действий в Виннер Импортс Украина было заключено 18 новых контрактов. По словам Андрея это не те объемы, которые были до полномасштабной войны, однако даже такая тенденция свидетельствует о восстановлении спроса в сложные для страны времена.

Генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко считает, что рынок оживится после победы.

"Когда наступит мир, отменят военное положение и импортеры смогут завозить авто без риска их конфискации", - отметил он.

Как подорожают новые автомобили

Бренд-директор Porsche в Украине Игорь Ткаченко рассказал, что повышение цен на автомобили Porsche не планируется. Также не планируется повышение цен на новые автомобили в дилерской сети Виннер Импортс Украина, где представлены бренды Jaguar и Land Rover.

А представители бренда Volvo сообщили Delo.ua, что при заказе новых автомобилей этой марки с завода среднее повышение цены составит около 5%.

Как дилерские центры относятся к законопроекту № 7311

Представители Porsche и Volvo считают законопроект № 7311 о поправках в Налоговый кодекс был вынужденной мерой, чтобы исправить ранее принятое ложное решение, которое люди использовали в своих целях и завозили массу авто без уплаты пошлины. При этом принятие указанного законопроекта никак не отразится на рынке новых авто, поскольку официальный рынок не успел отреагировать на краткосрочные изменения таможенного законодательства.

Porsche. Фото: пресс-служба компании

Бренд-директор Jaguar Land Rover в Украине Андрей Ханин поделился своим мнением касательно отмены пошлины на импортные авто.

“Законопроект был нацелен на поддержку армии, а не на конечных потребителей. Возврат налогов только сохранит статус кво. По моей информации, ни один официальный импортер не воспользовался льготным растаможкой”, - говорит он.

В Ниссан Мотор Украина добавили, что нужно возвращать довоенные налоги на растаможку автомобилей. Ведь, государство дало время и возможность пострадавшим от войны украинцам приобрести себе автомобили без уплаты таможенной пошлины. В компании считают, что денежные поступления в государственный бюджет в этот сложный период для страны особенно важны.