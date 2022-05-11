Попит є, але нема з чого вибрати: що відбувається на ринку нових автомобілів під час війни

Ринок нових автомобілів в Україні поступово починає оживати, хоч деякі дилери не припиняли роботу з початку повномасштабних бойових дій. Учасники ринку відзначають сильне падіння попиту, а автосалони продають лише машини, які знаходяться на складах в Україні. Чому так, розповідає Delo.ua.

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За даними AUTO-Consulting, за підсумками чотирьох місяців року оператори ринку продали 12905 нових легкових автомобілів, що менше на 58,4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

У квітні 2022 року українці придбали 1242 нових авто, а це майже вдвічі більше, ніж було у березні цього року. Якщо порівнювати з квітнем 2021 року, то падіння попиту величезне – на 87%.

При цьому, дилерські центри в Україні поступово повертаються до звичного режиму роботи. Так, на початку квітня компанія Ніссан Мотор Україна повідомила про відновлення продажу та сервісного обслуговування автомобілів Nissan в офіційній дилерській мережі.

"Придбати або обслужити автомобіль можна у всіх дилерських центрах країни, де це можливо з урахуванням умов безпеки", - йдеться у повідомленні компанії.

Також відновили продажі нових авто SKODA та Рено Україна. А дилерські центри бренду Porsche не зупиняли торгівлю, незважаючи на тимчасове фізичне закриття салонів у перші тижні війни. З початку бойових дій проконсультуватися та вибрати авто можна було в режимі он-лайн.

При цьому вже працюють 10 із 11 сервісних центрів Volvo, крім Харкова, а в Одесі, Дніпрі та Запоріжжі клієнтів консультують онлайн.

Компанія Віннер Імпортс Україна також не зупиняла продаж авто Jaguar і Land Rover. Однак на початку війни кожен автосалон мав змогу вибрати зручний формат роботи. Переважно дилерські центри компанії працювали дистанційно, але зараз більша частина повернулася до звичного офлайн-формату.

Ягуар. Фото: прес-служба компанії

Виходячи з цього з початку повномасштабної війни в Україні вибрати та купити машину міг кожен охочий українець.

Що продають зараз дилерські центри в Україні

За словами генерального директора Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка, попит на машини є, але практично немає вибору, а нові автомобілі не завозять до України.

Після 24 лютого дилери віддали всі автомобілі безкоштовно на потреби армії. При цьому під час воєнного стану авто у юрособ можуть мобілізувати прямо на кордоні. А дилери вже й так віддали армії навіть раніше оплачені покупцями авто, і тепер нові машини ще віддати армії фізично не можуть. Олег Назаренко Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів

У Ніссан Мотор Україна розповіли Delo.ua, що за березень було оформлено 590 автомобілів.

“У березні ринок упав на 93,5% порівняно із березнем 2021-го. Тому всі сподіваємося, що з травня ситуація буде кращою. Щодо попиту, то вибирають автомобілі, які можна купити відразу і не чекати. Тобто те, що є в наявності”, - каже менеджер з комунікацій Володимир Іванов.

У дилерському центрі Porsche розповіли, що з аказів на нові автомобілі поки не надходило. Втім, якщо у травні від клієнтів надійдуть такі запити, то очікуваний час прибуття в Україну – вересень 2022 року. Усього з початку повномасштабної війни було реалізовано 20 нових та 2 вживаних автомобіля Porsche.

Наразі відбуваються продажі саме авто Porsche за наявністю. Але якщо клієнт захоче розмістити замовлення, ми із задоволенням його приймемо. Ігор Ткаченко Бренд-директор Porsche в Україні

У Volvo наголосили, що на складах є вільні авто, на які надходять замовлення від українців. Усього з початку війни було реалізовано 18 нових автомобілів Volvo.

“В Україні є склад вільних авто марки Volvo, які можна купити прямо зараз, зокрема є всі популярні моделі – ХС90, ХС60, ХС40. А на плагін-гібриди ХС60 до кінця червня діє унікальна цінова пропозиція”, - каже бренд-директор Volvo в Україні Артем Ткаченко.

Volvo. Фото: прес-служба компанії

Бренд-директор Jaguar Land Rover в Україні Андрій Ханін каже, що у дилерських центрах компанії Віннер Імпортс Україна у пріоритеті продаж авто із салонів.

Зараз наш фокус на продажу наявних автомобілів у країні і це також поточні пріоритети клієнтів – у квітні відбувався продаж та контракція автомобілів, які вже знаходяться в Україні. Проте замовити автомобіль можливо, а попередньо термін доставки – друга половина 2022 року. Андрій Ханін Бренд-директор Jaguar Land Rover в Україні

За час бойових дій у Віннер Імпортс Україна було укладено 18 нових контрактів на авто брендів Jaguar Land Rover. За словами Андрія, це не ті обсяги, які були до повномасштабної війни, проте навіть така тенденція свідчить про відновлення попиту в складні для країни часи.

Генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олега Назаренка вважає, що ринок пожвавиться після перемоги.

"Коли настане мир, скасують військовий стан і імпортери зможуть завозити авто без ризику їхньої конфіскації", - зазначив він.

Як подорожчають нові автомобілі

Бренд-директор Porsche в Україні Ігор Ткаченко розповів, що підвищення цін на автомобілі Porsche не заплановано. Також не планується підвищення цін на нові автомобілі в дилерській мережі Jaguar та Land Rover.

А представники бренду Volvo повідомили Delo.ua, що при замовленні нових автомобілів цієї марки із заводу середнє підвищення ціни становитиме близько 5%.

Як дилерські центри відносяться до законопроекту №7311

Представники Porsche та Volvo вважають законопроект № 7311 про поправки до Податкового кодексу був вимушеним заходом, щоб виправити раніше прийняте помилкове рішення, яке люди використали у своїх цілях та завозили масу авто без сплати мита. При цьому ухвалення зазначеного законопроекту ніяк не відіб'ється на ринку нових авто, оскільки офіційний ринок не встиг відреагувати на короткострокові зміни митного законодавства.

Porsche. Фото: прес-служба компанії

Бренд-директор Jaguar Land Rover в Україні Андрій Ханін поділився своєю думкою щодо скасування мита на імпортні авто.

“Законопроект був націлений на підтримку армії, а не кінцевих споживачів. Повернення податків лише збереже статус кво. За моєю інформацією, жоден офіційний імпортер не скористався пільговим розмитненням”, - каже він.

У Ніссан Мотор Україна додали, що потрібно повертати довоєнні податки на розмитнення автомобілів. Адже держава дала час і можливість українцям придбати собі автомобілі без сплати мита. У компанії вважають, що надходження до державного бюджету у цей складний період для країни особливо важливі.