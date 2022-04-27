Повернення мита на авто, військовий збір до 3% та скасування ПДВ на паливо: що зміниться у Податковому кодексі

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 7311, що скасовує послаблення для українського бізнесу під час війни. Керівниця практики податкового права Ario Law Firm Юлія Федосюк розібралася, чи насправді на український бізнес чекає "терор", як характеризують законопроект деякі експерти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

24 квітня 2022 року у Верховній Раді України зареєстровано новий законопроект, що вносить чергові зміни до Податкового Кодексу України та низки інших законів – законопроект №7311. Законодавча ініціатива вже викликала неабиякий резонанс у суспільстві через низку спірних норм, що скасовують ті послаблення для бізнесу, які були ухвалені задля підтримки вітчизняної економіки у період воєнного стану.

Зміни до Податкового кодексу України

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу. Зокрема:

Скасовуються встановлені пільги щодо акцизу та ПДВ на паливо.

Тобто норму, що встановлювала ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів, ПДВ за ставкою у розмірі 7% на період воєнного стану, пропонується виключити.

Відшкодування ПДВ по деклараціям за січень та уточнюючим розрахункам до них буде здійснюватися облігаціями внутрішньої державної позики шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики строком обігу п’ять років.

Повертається обов’язок нарахування та сплати ПДВ на імпорт для платників єдиного податку 3 групи зі ставкою 2%. Так , пропонується виключити з норми звільнення від обов’язку нарахування та сплати ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України для платників єдиного податку третьої групи, що обрали ставку 2%.

Тут варто зазначити, що норму, яка встановлювала звільнення від оподаткування ПДВ не застосовується до операцій з постачання на митній території України товарів, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, також пропонується виключити.

Включення неповернутої поворотної фінансової допомоги до доходу платника єдиного податку 3-ї групи, що обрав ставку 2% з правом зменшення доходу на суму повернутої допомоги у періоді повернення.

У разі, якщо термін повернення суми отриманої фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, перевищує 12 календарних місяців з дня її отримання, платник єдиного податку 3-ї групи, що обрав ставку 2%, включає до складу доходу суму неповернутої протягом 12 календарних місяців такої фінансової допомоги. При цьому у періоді повернення, такий платник єдиного податку має право зменшити дохід на суму повернутої допомоги.

Ставка військового збору встановлюється в розмірі 3% (зараз 1,5%).

Умови звільнення від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом, які встановлені в Перехідних положеннях:

звільнення від відповідальності для всіх стосується тільки строків реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового. Обов’язкове виконання таких обов’язків - протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

звільнення від відповідальності за несвоєчасну сплату податків та зборів та порушення строків подання звітності поширюватиметься тільки щодо платників податків, що знаходяться на тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії.

Будуть дозволені додаткові камеральні перевірки платників податків, що знаходяться за межами тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії: камеральні перевірки податкових декларацій (розрахунків), своєчасності подання податкових декларацій (розрахунків), своєчасності сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов’язання.

Встановлені виключення, на які не розповсюджується зупинення перебігу строків, встановлених Податковим кодексом:

дотримання строків подання звітності, сплати податків та зборів платниками податків, що знаходяться за межами тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії;

строки проведення камеральних перевірок;

строки складення актів;

строки подання та розгляду заперечень;

строки прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок;

строки проведення фактичних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Також відміняються пільги щодо звільнення від ПДВ та акцизного податку операцій із ввезення фізичними особами автомобілів.

Та вводиться низка норм щодо регулювання обігу спирту, зокрема щодо обов’язку встановлення та використання витратомірів.

Зміни до Митного кодексу України

Виключаються норми, що встановлювали звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України підприємствами для вільного обігу та автомобілів та відповідні зміни щодо митного оформлення таких товарів.

Зазначимо, що раніше в Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією. Відповідний закон підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і вже набув чинності.

Під дію закону потрапляв майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Точка зору юриста

За словами Юлії Федосюк, законопроект досить неоднозначний та вже викликав хвилю негативу від експертів, оскільки скасовує низку норм, що були ухвалені з метою підтримки українського бізнесу та економіки України у період воєнного стану та задекларовані Президентом України.

Скасування пільг щодо акцизу та ПДВ на пальне наразі виглядає передчасною, та призведе до підвищення цін на пальне. А це в світлі посівних робіт особливо буде відчутне для аграріїв. Те саме стосується і скасування пільги з ПДВ щодо імпорту товарів для єдинників, які обрали ставку 2%, оскільки сплата ПДВ нівелюватиме саму ідею переходу на оподаткування з обороту.

Разом з тим, юрист вважає, що для регіонів, які працюють і не знаходяться в зоні бойових дій, питання вчасного подання звітності не має стати проблемою як і камеральні перевірки з поданої звітності. Крім того, продовжить діяти загальна норма щодо звільнення від відповідальності у випадку, коли порушення виникло внаслідок форс-мажору (воєнний стан визнано форс-мажором).