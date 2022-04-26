В Україні можуть повернути платне розмитнення авто, — Гетманцев

Верховна Рада планує повернути ввізне мито на товари та автомобілі найближчим часом. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у парламенті.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про повернення мита, ПДВ та акцизу на автомобілі та товари народного споживання №7311.

Гетманцев є одним із авторів даного документа. Текст законопроєкту наразі не опублікований на сайті парламенту.

"Підтримка цієї ініціативи є, тягнути з нею не будемо, тому я думаю, що найближчим часом розглянемо", — прокоментував депутат перспективи ухвалення цього законопроєкту.

Зазначимо, в Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією. Відповідний закон підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і вже набув чинності.

Під дію закону потрапляє майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Це призвело до того, що на польських пунктах велика кількість бажаючих скористатися безмитним ввезенням автомобілів створила величезні черги.