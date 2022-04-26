В Украине могут вернуть платную растаможку авто, — Гетманцев

Верховная Рада планирует вернуть ввозные пошлины на товары и автомобили в ближайшее время. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте.

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Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении пошлины, НДС и акциза на автомобили и товары народного потребления №7311.

Гетманцев является одним из авторов данного документа. Текст законопроекта на данный момент не опубликован на сайте парламента.

"Поддержка данной инициативы есть, тянуть с ней не будем, поэтому я думаю, что в ближайшее время рассмотрим", — прокомментировал депутат перспективы принятия данного законопроекта.

Отметим, в Украине официально сделали бесплатной растаможку авто на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом Владимиром Зеленским, опубликован и уже вступил в силу.

Под действие закона попадает почти весь транспорт: легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, грузовые автомобили.

Это привело к тому, что на польских пунктах большое количество желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей создало огромные очереди.