На границе с Польшей беспошлинный ввоз авто привел к очередям

На польских пунктах большое количество желающих воспользоваться беспошлинным ввозом автомобилей привело к возникновению очередей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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"На границе с Польшей, в частности перед пунктами "Шегини – Медика", "Краковец – Корчова", "Рава-Руська – Хребенне" на въезд в Украину создаются большие очереди", – заявили в ведомстве.

Таможенники отметили, что это связано с увеличением числа желающих воспользоваться упрощениями при оформлении транспортных средств.

Ведомство призывает граждан воспользоваться пунктами пропуска "Угринов - Долгобичув", "Грушив – Будомеж", "Смельница - Кросьценко", а затем оформлять документы на автомобили на внутренних таможенных постах.

Напомним, с 6 апреля украинцы получили возможность сэкономить на покупке подержанных транспортных средств: более изношенных — до 80%, а более новых – до 40%.

Речь идет не только о легковых и грузовых автомобилях, но и о мотоциклах, кузовах, прицепах, полуприцепах и транспорте, предназначенном для перевозки десяти и более пассажиров.