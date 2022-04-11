Рада дозволила українцям купувати авто без податків і акцизів: скільки це дозволить зекономити

Ухваливши законопроєкт № 7190 , Верховна Рада скасувала на час воєнного стану митні збори (пропорційно залежать від вартості авто), податок на додану вартість і акциз (залежать від об’єму двигуна і року випуску машини) при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для усіх фізосіб.

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Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи і транспорт, призначений для перевезення десяти та більше пасажирів.

Як каже у коментарі Delo.ua один із авторів документу Данило Гетманцев, законопроєкт розробляли у Кабміні і Раді. В уряді керувалися тим, що через війну багато громадян втратили тисячі транспортних засобів, а сьогодні це не просто спосіб пересування, а й можливість евакуюватися з зони бойових дій та допомогти цивільним та військовим.

І це вже не кажучи про бізнес, якому транспорт катастрофічно необхідний для перевезення товарів та персоналу. Ще раз відмітимо, що цей закон стосується послаблень для усіх фізичних осіб, оскільки для Збройних сил України спрощена процедура ввезення і оформлення транспортних засобів була введена від самого початку агресії РФ.

З кінця лютого авто з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, гуманітарних вантажів та евакуації громадян. Ще 1 березня Кабмін прирівняв ввезення машин для цих цілей як гуманітарну допомогу, дозволивши оформлення за спрощеною процедурою. Правда, до декларації треба було додати дозвіл обласної військової адміністрації.

Втім, незабаром правила почали послаблювати: спочатку у Кабміні дозволили усім українцям відстрочити сплату митних платежів, для чого при ввезені іноземних транспортних засобів в Україну треба було заповнити і підписати заяву.

Зараз же при ввезенні авто при першої реєстрації доведеться заплатити лише 3-5% від вартості авто до Пенсійного фонду і сумарно близько 500 грн за номерні знаки, реєстрацію та бланк свідоцтва. Як каже у коментарі Delo.ua автоброкер Володимир Лучко, вартість старого авто впаде на 80%, а нових – орієнтовно на 40%.

"Якщо брати по старих автомобілях, які ми розмитнювали до війни, 2001-2005 років випуску, то вартість розмитнення складала $3-4 тис., а вартість їх за кордоном складала $1 тис. Той, хто завезе такий автомобіль, завезе його для себе або на перепродаж. Якщо ж останнє, то за собівартістю ніхто транспортні засоби не продаватиме. Те, що мала заробити держава, зробить торговець", – розповідає експерт.

Сталися певні збої з датою набрання чинності закону

Законопроєкт №7190 народні обранці ухвалили ще 24 березня, але на момент написання цього матеріалу на сайті Верховної Ради не було вказано, що його повернуто за підписом президента. У свою чергу Данило Гетманцев стверджує, що Володимир Зеленський вже поставив під документом підпис, тому закон набрав чинності. І це справді так.

"Президент його підписав, і він вже опублікований", – акцентує пан Гетманцев. Правда, додамо від себе, що текст закону №2142-IX був опублікований у "Голосі України" тільки 5 квітня. Через це він набрав чинності наступного дня. Документ не розповсюджується на транспортні засоби, які ввозяться з території країни-агресора, країни-окупанта або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Документ містить ризики і лазівки

Прийнятий закон, які б благі цілі не переслідував, містить неабиякий ризик: громадяни України, що мають право на вільний виїзд за кордон, можуть скористатися можливістю і завозити по кілька автомобілів в Україну, нічого за це не сплачуючи і роблячи на тому прибутковий бізнес. І Данило Гетманцев ці ризики підтверджує.

"Документ складається з кількох частин. І частина по митниці дійсно походила з Кабінету міністрів. У нас були жваві дискусії. Такі ризики можуть бути. Але в Кабміні вважають, що переваг тут більше, ніж ризиків. Уряд вважає, що гуманітарна мета, забезпечення людей транспортом важливіші. Тому ризики на час війни себе виправдовують", – каже нардеп.

Хоча зазначимо, що завезти придбану автівку може і довірена особа, на яку майбутній автовласник випише завірену нотаріусом довіреність. Друга можливість – звернутись до компаній, що займаються ввезенням транспортних засобів, але у будь-якому випадку, з огляду на блокування російськими окупантами портів, отримати авто, мотоцикли чи причепи можна наразі тільки з ЄС.

Участники ринку також ставляться до нових норм з великою осторогою.

"Заможні люди вивезли мільйони доларів за кордон, а зараз накуплять за них машини. Вони вже почали цікавитися вартісними моделями. Наприклад, Volkswagen Touareg 2018 року чи Porsche Cayenne того ж року. Треба було вводити якісь обмеження, приміром, на одну людину чи на вартість, щоб це був просто засіб пересування", – вважає він.

За його даними, передовсім наших покупців в Україні цікавлять автомобілі не дешевше $20 тис. І це може обіцяти відчутні втрати державі в майбутньому від скорочення податків і зборів.

Втім, скільки втратить держбюджет через скасування такого мита, ПДВ і акцизу, з'ясувати наразі неможливо хоча б тому, що на період війни митні збори в Україні скоротились у порівнянні з тим же мирним періодом 2021 року орієнтовно на 80%. Структура імпорту змінилась кардинально. І скільки у ній займатимуть автомобілі, сьогодні спрогнозувати неможливо.

Наприклад, нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко зізнався, що через війну надходження від митниці в березні становитимуть лише 7 млрд грн. І це при тому, що раніше планували 39 млрд грн.