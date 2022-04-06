В Україні спростили отримання ліцензій на автоперевезення

З 6 квітня 2022 року в Україні на період дії воєнного стану спростили та оцифрували процедури отримання ліцензій на всі види автомобільних перевезень. Про це повідомляє Державна служба безпеки транспорту.

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Вдвічі скорочено обсяг необхідних для отримання ліцензії документів, скасовано підтвердження трирічного досвіду роботи, а також подання документів щодо наявності матеріально-технічної бази та наявності договорів.

Спрощення процедури стосуватиметься отримання ліцензій на:

внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

міжнародні перевезення вантажними автомобілями;

міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями.

Автоматизована електронна система прийому заявок на отримання ліцензій розпочне свою роботу з 13 квітня 2022 року. Отримати ліцензію можна буде в інформаційній системі ПУТЬ: https://shlyah.dsbt.gov.ua/ (розділ Ліцензування).

Нагадаємо, з урахуванням закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом з 4 квітня було знято або підкориговано низку обмежень для перевізників.

Механізм бездозвільного проїзду для всіх гуманітарних вантажів налагоджений вже з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою.

При цьому раніше в Мінінфраструктурі повідомляли, що такий режим перевезень в Україну запровадили 14 країн.