В Украине упростили получение лицензий на автоперевозки

С 6 апреля 2022 года в Украине на период действия военного положения упростили и оцифровали процедуры получения лицензий на все виды автомобильных перевозок. Об этом сообщает Государственная служба безопасности на транспорте.

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Вдвое сокращен объем необходимых для получения лицензии документов, отменены подтверждение трехлетнего опыта работы, а также подача документов о наличии материально-технической базы и наличии договоров.

Упрощение процедуры будет касаться получения лицензий на:

внутренние перевозки пассажиров автобусами;

внутренние перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями; международные перевозки пассажиров автобусами;

международные перевозки грузовыми автомобилями;

международные перевозки опасных грузов и опасных отходов грузовыми автомобилями.

Автоматизированная электронная система приема заявок на получение лицензий начнет свою работу с 13 апреля 2022 года. Получить лицензию можно будет в информационной системе ШЛЯХ: https://shlyah.dsbt.gov.ua/ (раздел Лицензирование).

Напомним, с учетом закрытия транзита по территории Беларуси и России, а также увеличения количества грузовых перевозок грузов автомобильным транспортом с 4 апреля был снят или подкорректирован ряд ограничений для перевозчиков.

Механизм безразрешительного проезда для всех гуманитарных грузов налажен уже с Молдовой, Румынией, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой.

При этом ранее в Мининфраструктуры сообщали, что такой режим перевозок в Украину ввели 14 стран.