Рада разрешила украинцам покупать авто без налогов и акцизов: сколько это позволит сэкономить

Приняв законопроект № 7190 , Верховная Рада отменила на время военного положения таможенные пошлины (пропорционально зависят от стоимости авто), налог на добавленную стоимость и акциз (зависят от объема двигателя и года выпуска машины) при ввозе транспортных средств из-за границы для всех физлиц.

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Речь идет не только о легковых и грузовых автомобилях, но и о мотоциклах, кузовах, прицепах, полуприцепах и транспорте, предназначенном для перевозки десяти и более пассажиров.

Как говорит в комментарии Delo.ua один из авторов документа Даниил Гетманцев, законопроект разрабатывали в Кабмине и Раде. В правительстве руководствовались тем, что из-за войны многие граждан потеряли тысячи транспортных средств, а сегодня это не просто способ передвижения, но и возможность эвакуироваться из зоны боевых действий и помочь гражданским и военным.

И это уже не говоря о бизнесе, которому транспорт катастрофически необходим для перевозки товаров и персонала. Еще раз заметим, что этот закон касается послаблений для всех физических лиц, поскольку для Вооруженных сил Украины упрощенная процедура ввоза и оформления транспортных средств была введена с самого начала агрессии РФ.

С конца февраля автомобили из-за границы в Украину ввозились только для нужд военных, гуманитарных грузов и эвакуации граждан. Еще 1 марта Кабмин приравнял ввоз машин для этих целей как гуманитарную помощь, разрешив оформление по упрощенной процедуре. Правда, в декларацию нужно было добавить разрешение областной военной администрации.

Вскоре правила начали ослаблять: сначала в Кабмине разрешили всем украинцам отсрочить уплату таможенных платежей, для чего при ввозе иностранных транспортных средств в Украину нужно было заполнить и подписать заявление.

Теперь же при ввозе авто при первой регистрации придется заплатить только 3-5% от стоимости авто в Пенсионный фонд и суммарно около 500 грн за номерные знаки, регистрацию и бланк свидетельства. Как говорит в комментарии Delo.ua автоброкер Владимир Лучко, стоимость подержанного авто упадет на 80%, а новых – ориентировочно на 40%.

Если брать по старым автомобилям, которые мы растаможивали до войны, 2001-2005 годов выпуска, то растаможки обходилась в $3-4 тыс., а стоимость их за границей составляла $1 тыс. Тот, кто завезет такой автомобиль, завезет его для себя или на перепродажу. Если же последнее, то по себестоимости никто транспортные средства не будет продавать. То, что должно заработать государство, сделает торговец", – рассказывает эксперт.

Произошли определенные сбои с датой вступления закона в силу

Законопроект №7190 народные избранники приняли еще 24 марта, но на момент написания этого материала на сайте Верховной Рады не было указано, что он возвращен с подписью президента. В свою очередь Даниил Гетманцев утверждает, что Владимир Зеленский уже поставил под документом подпись, поэтому закон вступил в силу. И это действительно так.

"Президент его подписал, и он уже опубликован", – акцентирует Гетманцев. Правда, добавим от себя, что текст закона №2142-IX был опубликован в "Голосе Украины" только 5 апреля. Поэтому он вступил в силу на следующий день. Документ не распространяется на транспортные средства, ввозимые с территории страны-агрессора, страны-оккупанта или с оккупированной территории Украины, определенной таковой по закону.

Документ содержит риски и лазейки

Принятый закон, какие бы благие цели он ни преследовал, содержит большой риск: граждане Украины, имеющие право на свободный выезд за границу, могут воспользоваться возможностью и завозить по несколько автомобилей в Украину, ничего не платя и делая на том прибыльный бизнес. И Даниил Гетманцев эти опасности подтверждает.

"Документ состоит из нескольких частей. И часть по таможне действительно исходила от Кабинета министров. У нас были оживленные дискуссии. Такие риски могут быть. Но в Кабмине считают, что преимуществ здесь больше, чем рисков. Правительство считает, что гуманитарная цель, обеспечение людей транспортом важнее, поэтому риски на время войны себя оправдывают", – говорит нардеп.

Хотя отметим, что завезти приобретенную машину может и доверенное лицо, на которое будущий автовладелец выпишет заверенную нотариусом доверенность. Вторая возможность – обратиться в компании, занимающиеся ввозом транспортных средств. Но в любом случае, учитывая блокировку российскими оккупантами портов, получить авто, мотоциклы или прицепы можно только из ЕС.

Участники рынка также относятся к новым нормам с большой осторожностью.

"Состоятельные люди вывезли миллионы долларов за границу, а сейчас накупят за них машины. Они уже начали интересоваться стоимостными моделями. Например, Volkswagen Touareg 2018 года или Porsche Cayenne того же года. Надо было вводить какие-то ограничения, например, на одного человека или на стоимость, чтобы это было просто средство передвижения", – считает Гетманцев.

По его данным, прежде всего наших покупателей в Украине интересуют автомобили не дешевле $20 тыс. И это может принести ощутимые потери в будущем государству от сокращения налогов и сборов.

Впрочем, сколько потеряет госбюджет из-за отмены такой пошлины, НДС и акциза, выяснить пока невозможно хотя бы потому, что на период войны таможенные пошлины в Украине сократились по сравнению с тем же мирным периодом 2021 года ориентировочно на 80%. Структура импорта изменилась кардинально, и сколько в ней будут занимать автомобили, сегодня спрогнозировать невозможно.

К примеру, недавно министр финансов Сергей Марченко признался, что в результате поступления от таможни в марте составят всего 7 млрд грн. И это при том, что раньше планировали 39 млрд грн.