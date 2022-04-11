При покупке авто можно теперь сэкономить от 40% до 80% стоимости. Каких моделей касается

С 6 апреля украинцы получили возможность сэкономить на покупке серьезно подержанных транспортных средств до 80%, а более новых – до 40%, сообщил Delo.ua автоброкер Владимир Лучко.

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Речь идет не только о легковых и грузовых автомобилях, но и о мотоциклах, кузовах, прицепах, полуприцепах и транспорте, предназначенных для перевозки десяти и более пассажиров.

Именно 6 апреля вступил в силу принятый Верховной Радой закон, которым она отменила на время военного состояния таможенные пошлины (пропорционально зависящие от стоимости авто), налог на добавленную стоимость и акциз (зависят от объема двигателя и года выпуска машины) при ввозе транспортных средств из-за границы для всех физлиц.

Впрочем, принятый закон, какие бы благие цели он ни преследовал, содержит большой риск: граждане Украины, имеющие право на свободный выезд за границу, могут воспользоваться возможностью и завозить по несколько автомобилей в Украину, ничего за это не платя и делая на этом прибыльный бизнес.

Более подробно о нововведениях читайте в нашей статье: "Рада позволила украинцам покупать авто без налогов и акцизов: сколько это позволит сэкономить".