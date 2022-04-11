При купівлі авто можна тепер зекономити від 40% до 80% вартості. Яких моделей стосується

З 6 квітня українці отримали можливість зекономити на купівлі старих транспортних засобів до 80%, а нових – до 40%, повідомив Delo.ua автоброкер Володимир Лучко.

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Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи і транспорт, призначений для перевезення десяти та більше пасажирів.

Саме 6 квітня набрав чинності ухвалений Верховною Радою закон, яким вона скасувала на час воєнного стану митні збори (пропорційно залежать від вартості авто), податок на додану вартість і акциз (залежать від об’єму двигуна і року випуску машини) при ввезенні транспортних засобів з-за кордону для усіх фізосіб.

Втім, прийнятий закон, які б благі цілі не переслідував, містить неабиякий ризик: громадяни України, що мають право на вільний виїзд за кордон, можуть скористатися можливістю і завозити по кілька автомобілів в Україну, нічого за це не сплачуючи і роблячи на тому прибутковий бізнес.

Більш детально про нововведення читайте у нашій статті: "Рада дозволила українцям купувати авто без податків і акцизів: скільки це дозволить зекономити".