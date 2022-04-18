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На кордоні з Польщею безмитне ввезення авто призвело до черг
На польських пунктах велика кількість бажаючих скористатися безмитним ввезенням автомобілів призвела до черг. Про це повідомляє Державна митна служба.
"На кордоні з Польщею, зокрема, перед пунктами "Шегині – Медика", "Краковець – Корчова", "Рава-Руська – Хребенне" на в'їзд в Україну створюються великі черги", – заявили у відомстві.
Митники зазначили, що це пов'язано зі збільшенням кількості бажаючих скористатися спрощеннями під час оформлення транспортних засобів.
Ведомтсво закликає громадян скористатися пунктами пропуску "Угринів - Долгобичув", "Грушів - Будомеж", "Смільник - Кросьценко", а потім оформляти документи на автомобілі на внутрішніх митних постах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, з 6 квітня українці отримали можливість заощадити на купівлі серйозно уживаних транспортних засобів до 80%, а нових – до 40%.
Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи та транспорт, призначені для перевезення десяти і більше пасажирів.