На кордоні з Польщею безмитне ввезення авто призвело до черг

На польських пунктах велика кількість бажаючих скористатися безмитним ввезенням автомобілів призвела до черг. Про це повідомляє Державна митна служба.

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"На кордоні з Польщею, зокрема, перед пунктами "Шегині – Медика", "Краковець – Корчова", "Рава-Руська – Хребенне" на в'їзд в Україну створюються великі черги", – заявили у відомстві.

Митники зазначили, що це пов'язано зі збільшенням кількості бажаючих скористатися спрощеннями під час оформлення транспортних засобів.

Ведомтсво закликає громадян скористатися пунктами пропуску "Угринів - Долгобичув", "Грушів - Будомеж", "Смільник - Кросьценко", а потім оформляти документи на автомобілі на внутрішніх митних постах.

Нагадаємо, з 6 квітня українці отримали можливість заощадити на купівлі серйозно уживаних транспортних засобів до 80%, а нових – до 40%.

Йдеться не тільки про легкові та вантажні автомобілі, а й про мотоцикли, кузови, причепи, напівпричепи та транспорт, призначені для перевезення десяти і більше пасажирів.