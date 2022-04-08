Українцям дозволили не платити за розмитнення авто під час війни

В Україні офіційно зробили безкоштовним розмитнення авто на період війни з Росією. Відповідний закон підписаний президентом Володимиром Зеленським, опублікований і вже набув чинності.

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Про це повідомляє Державна митна служба.

Таким чином, ввезення транспортних засобів звільняється від сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку.

Під дію закону потрапляє майже весь транспорт: легкові автомобілі та кузови, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб та більше, вантажні автомобілі.

Вимоги до транспорту залишаються незмінними: можна ввозити легкові машини стандарту Євро-2 та вище та вантажівки та автобуси класу Євро-5 та вище.

Жодних обмежень щодо подальшого перепродажу чи кількості ввезених авто немає.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №7190, згідно з яким весь іноземний транспорт, ввезений до країни під час дії військового стану, буде звільнено від необхідності сплати мит та інших зборів.