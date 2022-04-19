Податкова перевірка 2022 року: що потрібно знати про візити інспекторів під час війни

Очільниця податкової практики Ario Law Firm Юлія Федосюк розповіла, які податкові перевірки може проводити податкова служба на період дії воєнного стану в Україні, яким бізнесам їх не уникнути і що тепер буде підставою для них.

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З початку введення воєнного стану в Україні до Податкового кодексу України тричі вносилися зміни щодо дії норм на період дії воєнного стану (Закони №2118-IX від 3 березня 2022, № 2120-IX від 15 березня 2022, № 2142-IX від 24 березня 2022).

Станом на сьогодні і до припинення чи скасування військового стану на території України нові податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті зупиняються. Тобто всі фактичні та камеральні перевірки під мораторієм. Але є винятки.

Камеральні перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

Камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву відшкодування ПДВ, за виключенням таких товарів (продукції): спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; сигарети та цигарки, сигарили; рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Такі перевірки можуть бути проведені протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларацій, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання. Камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку 4-ї групи.

Підстави проведення фактичних перевірок:

За результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів. Наявність або отримання інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, у тому числі із забезпеченням можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів.

Письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, у тому числі незабезпечення можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, касових операцій, патентування або ліцензування.

Неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками.

У разі наявності або отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах і пального, та цільового використання спирту платниками податків, обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками або рівномірами-лічильниками, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального.

У разі наявності або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.



Тобто, проведення фактичних перевірок стосується, в першу чергу, бізнесу, що здійснює готівкові розрахунки, ведення касових операцій, діяльності, що може здійснюватися за наявності патентів, ліцензій, суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво та обіг підакцизних товарів.

Податківці у своїх зверненнях звертають увагу, що особлива увага наразі приділяється забезпечення можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів (наявність терміналів для розрахунку картками в магазинах та торгівельних мережах).

Звертаємо увагу, що фактична перевірка здійснюється без попередження платника податків (особи).

Фактична перевірка може проводитися на податкового органу, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції під розписку до початку проведення такої перевірки.

У разі разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення фактичних перевірок, до платників податків застосовується відповідальність, передбачена законом, а вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, у такому випадку не застосовуються.

Тобто, штрафи, у разі виявлення порушень за результатами фактичних перевірок будуть застосовані у період дії воєнного стану.

Законом № 2120-IX від 15 березня 2022 також встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску (ЄСВ) на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану.