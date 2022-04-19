Налоговая проверка-2022: что нужно знать о визитах инспекторов во время войны

Руководитель налоговой практики Ario Law Firm Юлия Федосюк рассказала, какие налоговые проверки может проводить налоговая служба на период действия военного положения в Украине, каким бизнесам их не избежать и что теперь будет для них основанием.

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С начала военного положения в Украине в Налоговый кодекс Украины трижды вносились изменения по действию норм на период действия военного положения (Законы №2118-IX от 3 марта 2022 г., № 2120-IX от 15 марта 2022 г., № 2142-IX от 24 марта 2022 г.).

По состоянию на сегодня и до прекращения или отмены военного положения на территории Украины новые налоговые проверки не начинаются, а начатые останавливаются. То есть все фактические и камеральные проверки под мораторием. Но есть исключения.

Камеральные проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются, кроме:

Камеральных проверок деклараций или уточняющих расчетов (в случае их представления), к которым подано заявление о возмещении НДС. Исключение — этиловый спирт и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, табак и промышленные заменители табака; сигареты и сигареты; жидкости, используемые в электронных сигаретах. Такие проверки могут проводить в течение 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного срока подачи деклараций, а если такие документы были предоставлены позже - по дню их фактического представления. Камеральные проверки налоговых деклараций плательщиков единого налога 4-й группы.

Фактические проверки разрешены в случаях, если:

По результатам проверок других налогоплательщиков выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства о производстве и обращении подакцизных товаров, осуществлении налогоплательщиком расчетных операций, ведении кассовых операций, наличии патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы, но возникает необходимость проверки таких фактов. Есть информация от государственных органов или органов местного самоуправления, свидетельствующая о возможных нарушениях налогоплательщиком законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы. В частности, по осуществлению налогоплательщиками расчетных операций, в том числе с обеспечением возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств, ведения кассовых операций, наличия патентов, лицензий и других документов, контроль за наличием которых возложен на контролирующие органы, производства и обращения подакцизных товаров.

Есть письменное обращение покупателя (потребителя), оформленного в соответствии с законом, о нарушении налогоплательщиком установленного порядка проведения расчетных операций, в том числе необеспечение возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств, кассовых операций, патентования или лицензирования.

Предприятие в установленный законом срок не предоставило обязательную отчетность об использовании РРО и ПРРО, расчетных книг и книг учета расчетных операций, представление их с нулевыми показателями.

Есть информация о нарушении требований законодательства в части производства, учета, хранения и транспортировки спирта, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего, и целевого использования спирта налогоплательщиками, оборудования акцизных составов расходомерами-счетчиками или равномерами-счетчиками, а также осуществление функций, определенных законодательством в сфере регулирования производства и обращения спирта, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, горючего.

Есть информация об использовании труда наемных лиц без надлежащего оформления трудовых отношений и выплаты работодателями доходов в виде заработной платы без уплаты налогов в бюджет, а также осуществлении физлицом предпринимательской деятельности без государственной регистрации.



То есть фактические проверки касаются в первую очередь бизнеса, осуществляющего наличные расчеты, ведения кассовых операций, деятельности, которая может осуществляться при наличии патентов, лицензий, хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот подакцизных товаров.

Налоговики в своих обращениях обращают внимание, что особое внимание уделяется обеспечению возможности проведения расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств (наличие терминалов для расчета картами в магазинах и торговых сетях).

Важно учитывать, что фактическую проверку налоговая осуществляет без уведомления налогоплательщика заранее. Ему, его уполномоченному представителю или лицам, фактически проводящим расчетные операции под расписку, при проведении проверки просто вручают копию приказа об этом.

Если налоговая обнаружит нарушение законодательства, налогоплательщику придется отвечать по закону — мораторий на штрафы на период действия военного положения или на период действия карантина не действует.

То есть штрафы в случае выявления нарушений по результатам фактических проверок будут применены в период действия военного положения.

Законом № 2120-IX от 15 марта 2022 г. также установлен мораторий на проведение документальных проверок правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ (отменили его только для ФОП 1 и 2 группы) на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения.