Без ЕСВ, но с налоговыми проверками: как ФОП и юрлицам платить налоги до конца войны и как они изменятся после

Несмотря на войну, которую Украина уже полтора месяца ведет против РФ, государственный бюджет по итогам прошлого месяца удалось не только выполнить, но и перевыполнить на 10%. Однако налоговая реформа военного времени подразумевала не повышение отчислений в бюджет, а наоборот - их снижение. Почему бюджет не пострадал и как бизнесу платить налоги до конца военного положения - в подробном гайде Delo.ua

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8 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первом квартале 2022 года бюджет удалось выполнить на 110%. По словам премьера, это произошло и за счет поступлений от уплаты налогов добросовестным бизнесом, и за счет авансирования налогов. Но уже в апреле, подчеркнул Шмыгаль, вопрос наполнения бюджета уже будет происходить под давлением других обстоятельств.

«Бюджет в апреле находится под определенным давлением обстоятельств, под давлением тех налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы внедрили. В марте мы фактически отменили налогообложение, дали возможность платить 2% от оборота. Это отразится на бюджете. Мы отменили часть таможенных платежей и пошлин. Это отразится на сборах, которые будет давать таможня. Безусловно, часть бюджета мы будем перекрывать за счет сотрудничества с нашими партнерами – другими странами, международными финансовыми организациями», – подчеркнул Шмыгаль.

Delo.ua рассказывает о главных налоговых изменениях, произошедших с начала войны - о том, кому и какие налоги пока можно не выплачивать, какие существенно уменьшились и как будут проходить налоговые проверки у бизнесов, которых от них не освободили.

Переход на упрощенную систему налогообложения

Одно из главных налоговых новшеств, которые призваны стимулировать бизнес работать даже во время войны - переход на упрощенную систему налогообложения. 15 марта парламент принял закон №7137-д, который разрешил компаниям с оборотом до 10 млрд гривен перейти на упрощенную систему налогообложения, как на третьей группе ФОП. То есть, вместо 20% НДС и налога на 18% налога на прибыль платить только единый налог по ставке в 2% от оборота.

Эта норма призвана упростить жизнь как ФОП, так и крупному бизнесу - юридическим лицам. По словам старшего юриста юридической фирмы Eterna Law Маргариты Татаровой, украинский бизнес этой возможностью тут же воспользовался - по состоянию на начало апреля, заявку на переход на упрощенную систему налогообложения по ставке 2% подали больше 120 тысяч компаний.

Из-за того, что возможностью перехода на упрощенную систему налогообложения заинтересовалось очень большое количество компаний, чей оборот превышает 10 млрд гривен, 1 апреля в Верховной Раде приняли новый законопроект - №7234. Он снимает ограничения для единого налога третьей группы и теперь его могут платить компании с любым оборотом.

Татарова объясняет - при переходе компаний на упрощенную систему налогообложения ставка единого налога для плательщиков 1-й и 2-й группы составляет 2%, при этом уплата налога на период действия военного положения является добровольной. Если плательщик решил не платить налог, декларацию за этот период подавать не нужно. Плательщики единого налога 3-й группы от уплаты налогов не освобождаются, но ставка налогообложения для них также составляет 2% от оборота.

“Важно, что теперь не будут применяются какие-либо ограничения по количеству наемных работников, а также то, что плательщикам этого налога не нужно выплачивать НДС. Саму декларацию необходимо подавать ежеквартально, указывая доходы помесячно. Также помните, что единый налог уплачивается ежемесячно, авансом, до 15 числа по итогам предыдущего календарного месяца”, - объяснила Татарова.

Чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения, налогоплательщику нужно подать соответствующее заявление до последнего числа месяца, предшествующего периоду перехода. При этом плательщики единого налога 3-й группы, которые выбрали ставку 5% без НДС или 3% с НДС, с 1 апреля 2022 года на ставку 2% не переходят автоматически. Им для перехода также нужно подать соответствующее заявление.

Единственное, что автоматически все таки произойдет - возврат на ставку налогообложения, действующую до войны, как только она закончится. Со следующего календарного месяца с момента, когда отменят режим военного положения, ФОП и юрлиц вернут на предыдущую ставку, действовавшую до 31 марта.

Как платить экологический налог и ЕСВ и кому этого делать не нужно

По словам налогового консультанта Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генерального директора “Е.С.Консалтинг” Александры Томашевской, для 2022-го налогового года отменили начисление и уплату экологического налога. Правда отменяется он только для тех предприятий, которые расположены на территориях с активными боевыми действиями или на временно оккупированных РФ территориях.

Также, по словам Томашевской, с 1 марта 2022 года до прекращения военного положения, а также в течение 12 месяцев после прекращения военного положения ФОП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств имеют право не платить единый социальный взнос.

“На период мобилизации работодатели – плательщики единого налога, выбравшие упрощенную систему налогообложения, ФОП (2-я, 3-я группа) и юрлица 3-й группы плательщиков единого налога могут не уплачивать ЕСВ за наемных работников, призванных во время мобилизации на военную службу”, - пояснила Томашевская.

По ее словам, в течение периода действия военного положения и в течение 3 месяцев после его прекращения штрафы и пеня за нарушения в связи с уплатой ЕСВ применять не будут.

Как будут проводиться налоговые проверки

Как только президент Владимир Зеленский 24 февраля объявил в стране военное положение, налоговая объявила об остановке всех начатых проверок без исключения в связи с форс-мажорными обстоятельствами. По этой же причине не начинали и новые проверки. Однако уже 13 марта Кабмин утвердил постановление № 303, которое, с одной стороны, запретило плановые и внеплановые проверки в условиях военного положения, но с другой, разрешило проведение внеплановых мер государственного контроля по предотвращению неконтролируемого роста цен на товары, имеющие существенную социальную значимость.

По словам Александры Томашевской, на период действия военного положения могут проводиться два вида проверок. Первые - фактические налоговые проверки. Их проводят по месту производства хозяйственной деятельности. При этом, перечень оснований для проведения фактических проверок расширили и теперь основанием могут быть, в частности, и данные о нарушении законодательства по обеспечению возможности проведения расчетов банковской картой.

“Также разрешили проведение камеральных проверок, которые проводятся в помещениях ГНС. Они могут быть инициированы на основании заявления о бюджетном возмещении НДС, добавленного в декларацию”, - поясняет Томашевская.

По ее словам, сейчас также не применяют штрафные санкции за нарушение порядка осуществления расчетных операций (т.е. вследствие фактических проверок). Исключение - нарушения при продаже подакцизных товаров. При этом на период военного положения, а также в течение 3 месяцев со дня его прекращения установлен мораторий на документальные проверки уплаты ЕСВ.

Как платить земельный налог и налог на недвижимость

С 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено военное положение, земельный налог и плата за землю государственной и коммунальной собственности не начисляется. Это касается земельных участков, которые расположены на территориях проведения боевых действий, на временно оккупированных территориях и территориях, где могут находится взрывоопасные боеприпасы. Также налог на землю не начисляется для участков, на которых имеются фортификационные сооружения.

В 2022 году предельный срок подачи налоговой декларации по плате за землю пришелся на 21 февраля. Теперь плательщиков просят подать уточняющие налоговые декларации, если земли, за которые они платят налог, попадают в список вышеперечисленных участков.

Кроме отмены земельного налога в Украине на время войны отменили и налог на недвижимость - эта норма прописана в законопроекте №7190. По словам управляющего партнера KDU Realty Group Елены Маленковой, новая норма распространяется и на 2021 год, заплатить за который нужно было бы до 1 июля 2022 года, и на текущий 2022 год. Таким образом, украинцам фактически разрешили не платить за жилье, которое может пострадать в ходе военных действий. При этом, не платить налог можно не только на жилую недвижимость, но и на коммерческие и другие помещения.

“Такие налоговые послабления, безусловно, уменьшат поступления в госбюджет, но в то же время этот шаг стимулирует возвращение бизнеса к работе”, - поясняет Маленкова.

Она подчеркнула, что со своей стороны, она всячески поддерживает продление таких стимулов для граждан и бизнеса не только на период действия военного положения, но и после его отмены.

"Возможно, это стимулы будут в новом формате, но они должны действовать. Конечно, для госбюджета первый взгляд это не очень ок, ведь поступления в казну существенно снизятся. Но это лояльный шаг по отношению к украинцам и их бизнесу. Все это должно простимулировать бизнес быстрее возвращаться к работе. А это значит, что украинцы будут платить другие налоги, которые так или иначе компенсируют отмену налога на недвижимость”, - подытожила Елена Маленкова.