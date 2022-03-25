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Бизнес
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“Если деньги на счетах компании есть только на жизнь, а на налоги нет, помните — налоги вторичны”: три налоговых правила военного времени

  • Александра Томашевская
    Александра Томашевская

    Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса

На первый взгляд кажется, что налоги — часть прошлой, довоенной жизни. В новой для их уплаты действуют другие правила.

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Первое: все вопросы отчетов, налогов, документов, приказов, налоговых правил — забудьте о них. Ваш приоритет — спасение жизни. Если вы спасаете свою жизнь, вы молодчина. Если вы спасаете жизнь еще хоть одного живого существа, вы герой. Вы делаете невозможное, и сохранение жизни — ваша самая важная задача. 

Отчеты можно не сдавать, налоги не платить. Я не из министерства. Поэтому скажу: если деньги на счетах компании есть только на жизнь, а на налоги  нет, помните, что налоги вторичны, а ваша жизнь первична. 

Не знаете, как перевести деньги на свои личные счета или счета работников? Переводите их как хознужды, без НДФЛ по ст. 165 НКУ. И помните про очередность платежей: если денег на счету компании хватает только на зарплату, а на налоги уже нет, банк обязан пропустить выдачу зарплаты без налогов. Но проводят это не все банки, и речь в данном случае о ситуации, когда денег не хватает. Если деньги на счету есть, снять часть из них на зарплату без уплаты налогов не получится. Но под ноль  можно. Уточняйте в своем обслуживающем банке. 

Можно ли вывести деньги не сотруднику? Да. Для этого делайте перевод как возвратную финпомощь или с другим основанием, а с налогами разберетесь в мирное время. Но если денег на налоги хватает, конечно же, заплатите. 

Второе: новшество в виде единого налога от оборота в 2%. Совершенно очевидно, что прибыли сейчас у налогоплательщиков не будет. Налог с оборота  шанс получить хоть что-то в бюджет, поэтому решение установить эти правила с точки зрения наполнения бюджета верное. Работают сейчас только те, кто обеспечивает самое необходимое: снабжение, связь, транспорт, топливо, IT и частично торговля. Призыв "возобновляйте работу" для меня звучит как издевка. Сотрудники и партнеры ночуют в подвалах, мосты для выезда подорваны, другие пути заминированы. Но мы восстановимся.

Третье: если вы уехали в другую страну, а деньги за вашу работу продолжают поступать на ваши счета в Украине  счет ФОП, компании или личные. Иностранные консультанты рассказывают, что в этом случае вы должны уплатить налоги и в другой стране. Нет, не должны. Плательщиком локальных налогов вы станете только в том случае, если в другой стране откроете что-то офлайн, кафе или магазин. По-другому не получится. Но гонорары из-за рубежа, которые пришли вам на украинские счета, в других странах под налогообложение не подпадают. А даже если в какой-то части попадают, помалкивайте, никто это расследовать не будет.  