“Если деньги на счетах компании есть только на жизнь, а на налоги нет, помните — налоги вторичны”: три налоговых правила военного времени

На первый взгляд кажется, что налоги — часть прошлой, довоенной жизни. В новой для их уплаты действуют другие правила.

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Первое: все вопросы отчетов, налогов, документов, приказов, налоговых правил — забудьте о них. Ваш приоритет — спасение жизни. Если вы спасаете свою жизнь, вы молодчина. Если вы спасаете жизнь еще хоть одного живого существа, вы герой. Вы делаете невозможное, и сохранение жизни — ваша самая важная задача.

Отчеты можно не сдавать, налоги не платить. Я не из министерства. Поэтому скажу: если деньги на счетах компании есть только на жизнь, а на налоги нет, помните, что налоги вторичны, а ваша жизнь первична.

Не знаете, как перевести деньги на свои личные счета или счета работников? Переводите их как хознужды, без НДФЛ по ст. 165 НКУ. И помните про очередность платежей: если денег на счету компании хватает только на зарплату, а на налоги уже нет, банк обязан пропустить выдачу зарплаты без налогов . Но проводят это не все банки, и речь в данном случае о ситуации, когда денег не хватает. Если деньги на счету есть, снять часть из них на зарплату без уплаты налогов не получится. Но под ноль — можно. Уточняйте в своем обслуживающем банке.

Можно ли вывести деньги не сотруднику? Да. Для этого делайте перевод как возвратную финпомощь или с другим основанием, а с налогами разберетесь в мирное время. Но если денег на налоги хватает, конечно же, заплатите.

Второе: новшество в виде единого налога от оборота в 2%. Совершенно очевидно, что прибыли сейчас у налогоплательщиков не будет. Налог с оборота — шанс получить хоть что-то в бюджет, поэтому решение установить эти правила с точки зрения наполнения бюджета верное . Работают сейчас только те, кто обеспечивает самое необходимое: снабжение, связь, транспорт, топливо, IT и частично торговля. Призыв "возобновляйте работу" для меня звучит как издевка. Сотрудники и партнеры ночуют в подвалах, мосты для выезда подорваны, другие пути заминированы. Но мы восстановимся.