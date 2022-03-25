"Якщо гроші є тільки на життя, податки вторинні": три податкові правила воєнного часу

На перший погляд, здається, що податки — частина минулого, довоєнного життя. У новій їхньої сплати діють інші правила.

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Перше: усі питання звітів, податків, документів, наказів, податкових правил – забудьте про них. Ваш пріоритет – порятунок життя. Якщо ви рятуєте своє життя, то ви молодчина. Якщо ви рятуєте життя ще хоч однієї живої істоти, то ви герой. Ви робите неможливе, і збереження життя – ваше найважливіше завдання.

Звіти можна не складати, податки не платити. Я не з міністерства. Тому скажу: якщо гроші на рахунках компанії є тільки на життя, а на податки немає, пам'ятайте, що податки вторинні, а ваше життя є первинним.

Не знаєте, як перевести гроші на свої особисті рахунки чи рахунки працівників? Перекладайте їх як господарські потреби, без ПДФО за ст. 165 ПКУ. І пам'ятайте про черговість платежів: якщо грошей на рахунку компанії вистачає лише на зарплату, а на податки вже немає, банк має пропустити видачу зарплати без податків . Але проводять це не всі банки, і в даному випадку йдеться про ситуацію, коли грошей не вистачає. Якщо гроші на рахунку є, зняти частину із них на зарплату без сплати податків не вдасться. Але під нуль можна. Уточнюйте у своєму обслуговуючому банку.

Чи можна вивести гроші не співробітнику? Так. Для цього робіть переклад як зворотну фіндопомогу або з іншою підставою, а з податками розберетеся у мирний час. Але якщо грошей на податки вистачає, звичайно, заплатіть.

Друге: нововведення у вигляді єдиного податку від обороту 2%. Цілком очевидно, що прибутку зараз платники податків не матимуть. Податок з обороту - шанс отримати хоч щось у бюджет, тому рішення встановити ці правила з погляду наповнення бюджету вірне . Працюють зараз лише ті, хто забезпечує найнеобхідніше: постачання, зв'язок, транспорт, паливо, IT та частково торгівля. Заклик "відновлюйте роботу" для мене звучить як глузування. Співробітники та партнери ночують у підвалах, мости для виїзду підірвані, інші шляхи заміновані. Але ми відновимося.