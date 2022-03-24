Як закрити ФОП в Україні у воєнний час: покрокова інструкція

Партнер Юридичної групи LCF, керівник практики корпоративного права, М&А та антимонопольного права Сергій Бенедисюк розповів Delo.ua, як закрити ФОП в Україні у воєнний час.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як правило, ФОП (фізична особа-підприємець) може припинити підприємницьку діяльність за власним бажанням. Підставою для припинення підприємницької діяльності є особисте звернення заявника (ФОП чи довіреної особи) до державного реєстратора, тобто до податкової, або подання заяви в електронній формі через особистий кабінет підприємця на порталі "Дія".

Проте з урахуванням воєнного часу багатьом ФОП не вдається закрити свою підприємницьку діяльність за допомогою "Дія", оскільки навіть заяви, залишені 23 лютого, не набувають належної реакції.

Як закрити ФОП

Міністерство юстиції України віднесло припинення діяльності ФОП до однієї з найбільш невідкладних реєстраційних дій та дозволило проводити її в умовах воєнного часу, незважаючи на обмежене функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За нинішніх умов закрити ФОП в Україні можна таким чином:

Станом на сьогоднішній день припинити діяльність ФОП можна лише шляхом особистого звернення до державного реєстратора. Постановою №209 від 6 березня 2022 року Кабінет міністрів звузив коло державних реєстраторів, які можуть здійснювати державну реєстрацію в умовах воєнного стану. Доступ до єдиного державного реєстру надається виключно державним реєстраторам та посадовим особам Мін'юсту, які включені до затвердженого переліку. Мін'юст постійно оновлює список територіальних органів та місць здійснення дозволених державних реєстрацій. Враховуючи, що на деяких територіях України ведуться активні бойові дії, функціонування деяких державних реєстраторів у той чи інший час фізично може бути неможливим.

Наразі провести державну реєстрацію припинення діяльності підприємця дозволено незалежно від місцезнаходження ФОП . Потрібно знайти працюючого державного реєстратора та особисто подати йому заяву про припинення підприємницької діяльності ФОП, пред'явивши паспорт та ідентифікаційний код.

У разі подання документів представником ФОП, потрібно додатково надати екземпляр оригіналу (нотаріально засвідчену копію) документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли такі відомості містяться в Єдиному державному реєстрі). З дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису про припинення ведення підприємницької діяльності особа позбавляється статусу ФОП. Такий запис вноситься до Єдиного державного реєстру протягом 24 годин з моменту подання заяви.



Нагадаємо, що для ФОП 1-3 груп знову доступна послуга сплати податків у мобільному додатку "Дія".