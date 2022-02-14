В Украине закрылось рекордное с 2017 года количество ФОП: "Всему виной РРО и возможность вторжения России"

В феврале 2022 года в Украине закрылось рекордное количество физических лиц предпринимателей с 2017 года — больше 36 тысяч единиц. Кроме того, впервые за долгое время количество открытых ФОП оказалось меньше, чем число закрытых.

Об этом свидетельствуют данные сервиса OpenDataBot.

Так, по состоянию на 14 февраля 2022 года с начала месяца открылось 25,7 тысяч ФОП. При этом закрылось — 36,6 тысяч. Разница составила больше 10 тысяч единиц. Для сравнения, в январе 2022 года открылось 23,9 тысяч ФОП, а закрылось немногим больше 23,2 тысяч. То есть динамика прироста количества ФОП в Украине резко с позитивной стала негативной.

Показатели февраля являются рекордными с зимы 2017 года, когда прошла волна ликвидации так называемых "спящих" ФОПов — тогда, напомним, был принят закон, по которому даже не действующие и не получающие прибыли ФОП должны были платить единый социальный взнос. Отметим, что в феврале 2017 года закрылось 67,4 тысячи ФОП, а открылось 40,8 тысяч.

По словам главы правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максима Тютюнникова, такое снижение можно объяснить тремя факторами. Во-первых, с 1 января 2022 года вступил в силу закон, по которому ФОП 2-4 группы обязали установить кассовые аппараты (РРО).

"Стремительная ликвидация ФЛП, которая происходит сегодня, является реакцией малого бизнеса на введение РРО. Отметим, что в этом случае есть две тенденции закрытия: первая – это закрытие полностью, а вторая – это формальное закрытие, которое переводит ФЛП "в тень". То есть, они будут все равно вести деятельность, но уже без официальной регистрации предпринимателем . По словам представителей малого бизнеса, у них слишком малый оборот, оборудование для РРО дорогостоящее, штрафные санкции непосильны, а это приводит к прекращению предпринимательской деятельности или к нелегальной деятельности", — отметил в комментарии Delo.ua Тютюнников, подчеркнув при этом, что введение РРО все же является скорее положительным, нежели отрицательным нововведением, поскольку позволяет покупателям получать чек и защищать свои права.

Вторым аргументом, по его мнению, можно считать неблагоприятный информационный фон. В частности, негативную роль сыграли новости о возможной полномасштабной войне РФ против Украины. По мнению Тютюнникова, в условиях гибридной войны все предприниматели, в том числе ФОП, не хотят рисковать средствами и вкладывать деньги в свой бизнес.

"Надо не забывать еще один фактор — это энергетический кризис, который приводит к увеличению оплаты за коммунальные услуги и аренду помещения. По состоянию на сегодняшний день многие микробизнесы (магазины, кафе, рестораны) по Украине закрываются, потому что расходы на электроэнергию/газ и аренду выросли в 2-3 раза. Кроме того, новая минимальная зарплата и прожиточный минимум автоматически повысили налоги для ФЛП, обладающих упрощенной системой налогообложения", — подытожил Тютюнников.

Напомним, ранее Кабинет министров отменил обязательность применения регистраторов расчетных операций или программных РРО в поселках, в частности, при торговле, осуществляемой физлицами-предпринимателями, платящими единый налог.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №1336 от 23 августа 2000 года, которым был установлен перечень форм и условий деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, при которых не обязательно использовать РРО и которые можно вести с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

При этом с 1 января украинские ФОП в городской местности обязаны работать с кассовыми аппаратами. Несмотря на требования части предпринимателей отложить это нововведение на год, Рада 17 декабря не стала рассматривать этот вопрос, хотя для этого было созвано отдельное заседание.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие нарушения уже 150% стоимости товара.

При этом Гетманцев как инициатор фискализации малых предпринимателей отмечает, что эти меры уже позволили вывести из тени 85% торговых операций.