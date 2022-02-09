Кабмин отменил обязательность использования РРО в поселках

Кабинет министров отменил обязательность применения регистраторов расчетных операций или программных РРО в поселках, в частности, при торговле, осуществляемой физлицами-предпринимателями, платящими единый налог.

Как сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, такое решение было принято на заседании правительства 9 февраля.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №1336 от 23 августа 2000 года, которым был установлен перечень форм и условий деятельности в сфере торговли, общественного питания и услуг, при которых не обязательно использовать РРО и которые можно вести с использованием расчетных книжек и книг учета расчетных операций.

Причем отныне на поселки распространен весь список послаблений, который действовал для сел. Подчеркнем, однако, что речь идет не о поселках городского типа, считающихся городскими населенными пунктами, а об обычных поселках, являющихся в Украине вторым (наряду с селами) типом сельских населенных пунктов. Таким образом, Кабмин просто распространил установленные ранее послабления на всю сельскую местность.

Всего в Украине (без учета Крыма, но с учетом подконтрольной части Донбасса) на начало февраля было 1135 поселков и 26258 сел, а также 824 пгт и 442 города.

Напомним, что 23 декабря 2021 года Кабмин изменил наиболее значимый пункт послаблений фискализации: ранее действовало разрешение не применять кассовые аппараты для ФОП, платящих единый налог, при розничной торговле продуктами питания; а вместо него правительство ввело разрешение на торговлю таких предпринимателей уже любыми товарами, но зато только в селах.

При этом такая норма не распространяется на всю торговлю в магазинах, продающих подакцизные товары; на торговлю сельскими ФОП через интернет; а также в случае, если соответствующий местный совет сам установил обязательность использования РРО на территории общины.

Кроме торговли в магазинах мелких предпринимателей решение Кабмина от 9 февраля расширяет на территорию поселков послабления в следующих случаях:

розничная торговля и общественное питание, осуществляемые потребсоюзами и аграриями с использованием собственной продукции; розничная торговля и общественное питание в горных селах и пгт;

розничная торговля медицинскими и фармацевтическими товарами и оказание медицинских и ветеринарных услуг;

продажа некоторых товаров и услуг в почтовых отделениях;

ремонт бытовой техники, квартир, мебели, обуви, одежды, уход за детьми и пожилыми, стирка, готовка и фотоуслуги, оказываемые ФОП лично без найма третьих лиц;

торговля семечками в киосках (также эта норма распространяется на пгт);

услуги газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в случае расчетов дома у потребителя.



Помимо этого, на сегодня кассовые аппараты можно не использовать по всей Украине в следующих случаях:

торговля из автолавок, автоцистерн, передвижных морозилок и подобных объектов вне зданий; торговля на рынках и ярмарках (но не в магазинах и киосках на их территории);

продажа еды и безалкогольных напитков в буфетах вузов, а также предприятий обществ слепых и глухих;

розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание в военных городках и военных частях;

продажа печатной продукции, включая конверты и марки, почтовыми отделениями, если на такие товары приходится большинство товарооборота и при отсутствии в продаже подакцизных товаров;

продажа билетов в электротранспорте, на морских и речных судах;

предоставление услуг библиотекам;

продажа религиозно-обрядовой атрибутики и оказание услуг соответствующими организациями;

продажа товаров из разносок и ручных тележек в поездах, на кораблях и в самолетах;

ритуальные услуги дома у заказчика;

медицинское обслуживание дома у заказчика;

выдача разрешений на любительскую и спортивную рыбалку и охоту;

продажа булочек, мороженого, безалкогольных напитков и сувениров из разносок и ручных тележек в театрах и на стадионах.



Отметим, что с 1 января украинские ФОП в городской местности обязаны работать с кассовыми аппаратами. Несмотря на требования части предпринимателей отложить это нововведение на год, Рада 17 декабря не стала рассматривать этот вопрос, хотя для этого было созвано отдельное заседание.

Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие нарушения уже 150% стоимости товара.

При этом Гетманцев как инициатор фискализации малых предпринимателей отмечает, что эти меры уже позволили вывести из тени 85% торговых операций.