"Реформа состоялась", — Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФОПов

В Верховной Раде не планируют отменять применение регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц-предпринимателей. Об этом стало известно из трансляции брифинга в украинском парламенте.

"У нас более 300 тысяч РРО, установленных ФОПами на едином налоге. Мы имеем рост более чем в 5 раз выдачи фискальных чеков. Я думаю, что эта реформа состоялась, а любые манипуляции по переносу, отмене — от лукавого", — заявил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

С 1 января 2022 года украинские ФОП и плательщики единого налога 2-4 групп принудительно начали работать с кассовыми аппаратами.

Но, несмотря на это, с кассовыми аппаратами работать все равно не хотят и детенизация бизнеса пока находится под вопросом.

Самые ярые противники обязательного РРО и ПРРО — предприниматели из движения SAVE ФОП, организованного общественным деятелем и предпринимателем Сергеем Доротичем. Они требовали полного отказа от обязательного использования РРО, но новая норма начала действовать.

За невыполнение закона будут штрафовать. И сумма штрафа напрямую зависит от количества сделок, которые провели в "обход" РРО или ПРРО. Нарушители будут платить штрафы от 100% до 150% от суммы сделки.

В последнее время некоторые предприниматели принимают только наличные. В Госпотребслужбе отмечают, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.