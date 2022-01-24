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"Реформа состоялась", — Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФОПов
В Верховной Раде не планируют отменять применение регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц-предпринимателей. Об этом стало известно из трансляции брифинга в украинском парламенте.
С 1 января 2022 года украинские ФОП и плательщики единого налога 2-4 групп принудительно начали работать с кассовыми аппаратами.
Но, несмотря на это, с кассовыми аппаратами работать все равно не хотят и детенизация бизнеса пока находится под вопросом.
Самые ярые противники обязательного РРО и ПРРО — предприниматели из движения SAVE ФОП, организованного общественным деятелем и предпринимателем Сергеем Доротичем. Они требовали полного отказа от обязательного использования РРО, но новая норма начала действовать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За невыполнение закона будут штрафовать. И сумма штрафа напрямую зависит от количества сделок, которые провели в "обход" РРО или ПРРО. Нарушители будут платить штрафы от 100% до 150% от суммы сделки.
В последнее время некоторые предприниматели принимают только наличные. В Госпотребслужбе отмечают, что продавец обязан всячески содействовать потребителю в свободном выборе продукции и форм ее оплаты.