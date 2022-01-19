В Украине планируют запретить компаниям оформлять сотрудников ФОПами, — Гетманцев

Некоторые украинские работодатели оформляют сотрудников не в штат, а как ФОП, что позволяет уклоняться от уплаты части налогов. При этом вскоре предприятиям третьей группы единого налога могут ограничить возможность сотрудничать с юрлицами — это ликвидирует схему уклонения от налогообложения.

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает издание Obozrevatel.

Когда компания оформляет работника как сотрудника в штат, то ей нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% военного сбора и НДФЛ. Но если оформить как ФОП, то нужно платить только 5% с зарплаты. Гетманцев предложил, как можно преодолеть эту схему.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", — рассказал эксперт, добавив, что еще нужно провести реформу детенизации зарплат.

Изменениями предлагается снизить эффективную ставку налогообложения, а также расширить возможности для декларирования и ввести посемейное декларирование.

Вдобавок реформа предусматривает введение налога на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов — это польская модель. Но главное — предлагается ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных "ФОПов", подчеркнул Гетманцев.

Уточняем, что в Верховной Раде еще не рассматривали законопроект о детенизации зарплат, документ могут подать в парламент и принять в 2022 году.

Напомним, по данным платформы для работы с открытыми данными "Опендатабот", за январь-август 2021 года налоговый долг ФОПов вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен — на национальном уровне и 4,8 млрд грн — на местном.

В то же время в Украине рекордно выросло количество ФОПов, достигнув почти 2 миллионов.