В Украине рекордно выросло количество ФОПов, достигнув почти 2 миллионов

За январь-ноябрь 2021 года количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП или ФОП) выросло на 85 тысяч. Их численность достигла почти 2 миллионов. Это самые высокие показатели за последние пять лет, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

В 2016-2017 годах в Украине провели так называемою чистку от "спящих ФОПов". После этого украинская фопономика начала показывать систематический прирост.

"Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФОПов даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации", — отмечают эксперты "Опендатабот".

В 2020 году ФОПы перечислили в государственный бюджет Украины налогов на сумму 52,5 миллиарда гривен. Из них 37 млрд грн — плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной, а также профессиональной, научной и технической деятельностью.

В "Опендатабот" напомнили, что за январь-август этого года налоговый долг ФОПов вырос на 451 миллион гривен и составил 7,2 миллиарда гривен. Из них 2,4 миллиарда гривен — на национальном уровне и 4,8 млрд грн — на местном.

Тем временем предприниматели продолжают периодично устраивать митинги. В частности, 14 декабря под зданием Верховной Рады прошла акция малых предпринимателей, требовавших от парламентариев принятия законопроекта №6376, предусматривающего отсрочку на один год, до 1 января 2023 года, расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Но Рада не стала откладывать введение обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса до 2023 года.

Фото: Depositphotos