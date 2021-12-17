Рада отказалась рассматривать отсрочку обязательности кассовых аппаратов для малого бизнеса до 2023 года

Верховная Рада отказалась включать в повестку дня законопроект №6376, предусматривающий отсрочку на один год, до 1 января 2023 года, расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

За его рассмотрение проголосовало лишь 102 депутата, в том числе 21 голосовавший из фракции "Европейская солидарность", все немногочисленные голосовавшие из "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Батькивщины", групп "За будущее" и "Доверие", а также 36 "слуг народа" и 8 внефракционных. "Голос" проигнорировал голосование в полном составе.

Против проголосовал один депутат — глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В своем выводе о законопроекте, опубликованном как раз перед голосованием 17 декабря, Главное научно-экспертное управление Рады выразило замечания относительно непонятности необходимости отсрочки именно до января 2023 года, хотя в целом посчитало, что такой законопроект мог бы быть принят.

В свою очередь профильный комитет Гетманцева решил не давать никакой рекомендации другим депутатам по поддержке документа, а посоветовал "определиться с поддержкой путем голосования".

Согласно Налоговому кодексу, в течение 2021 года РРО и/или программные РРО не применяются плательщиками единого налога второй – четвертой групп (физическими лицами-предпринимателями), объем дохода которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной зарплаты на 1 января отчетного года.

Однако эта норма не касается продажи сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, продажи лекарств и медизделий, платных медуслуг, а также продажи ювелирной продукции.

Напомним, что принятия законопроекта №6376 требовали собравшиеся под зданием парламента 17 декабря активисты общественных организаций малых предпринимателей.

Для рассмотрения документа его инициаторы после аналогичного митинга 14 декабря собрали подписи для созыва внеочередного заседания Рады, причем в процессе сбора часть подписавшихся свое согласие отозвало, но в итоге подписей (их нужно минимум 150) все равно хватило.