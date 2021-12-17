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Предприниматели снова требуют под Радой отсрочить обязательность кассовых аппаратов (ФОТО, ВИДЕО)

митинг под радой 17 декабря 2021, законопроект 6376
ФЛП требуют принятия законопроекта №6376. Фото: PavlovskyNews

Под зданием Верховной Рады утром 17 декабря проходит акция малых предпринимателей, требующих от парламента принять законопроект №6376, предусматривающий отсрочку на один год, до 1 января 2023 года, расширенного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога.

Организаторами митинга снова выступили общественные организации, отколовшиеся ранее от движения SaveФОП. Последние, напомним, требуют полного отказа от упомянутого нововведения для малого бизнеса, в отличие от "раскольников", которых устроит его отсрочка.

17 декабря Рада проведет последнее пленарное заседание в 2021 году, причем оно будет внеочередным и созвано именно для рассмотрения законопроекта №6376.

Фото 2 — Предприниматели снова требуют под Радой отсрочить обязательность кассовых аппаратов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: PavlovskyNews
Фото 3 — Предприниматели снова требуют под Радой отсрочить обязательность кассовых аппаратов (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: PavlovskyNews
Фото 4 — Предприниматели снова требуют под Радой отсрочить обязательность кассовых аппаратов (ФОТО, ВИДЕО)

Документ был предложен совсем недавно — 2 декабря — группой из 23 депутатов из различных политсил ("Слуга народа", "Батькивщина", "За будущее", "Доверие" и ОПЗЖ), основным же инициатором значится Анна Скороход из группы "За будущее".

14 декабря, когда под Радой также проводился более многочисленный митинг с тем же требованием, она объявила о том, что подписи за созыв внеочередного заседания Рады для рассмотрения этого законопроекта (их нужно минимум 150) были собраны.

Однако 16 декабря нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что 12 депутатов отозвали свои подписи под требованием созыва этого заседания, и на тот момент валидных подписей осталось 149. В свою очередь глава фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждал, что при изначальной 151 подписи за проведение заседания отозвали свои подписи 11 депутатов.

Тем не менее, затем все же выяснилось, со слов Гончаренко, что депутаты собрали недостающие подписи. Утром 17 декабря нардеп от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал распоряжение председателя парламента Руслана Стефанчука о созыве заседания по законопроекту №6376 17 декабря.

<i>Во время митинга малых предпринимателей в Раде играл живой симфонический оркестр</i>
Автор:
Тимофей Беспятов