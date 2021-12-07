Предприниматели боятся внедрения РРО и повышения налогов — исследование

Больше всего беспокоит украинских предпринимателей, независимо от вида деятельности, обязательное введение РРО со следующего года (73% опрошенных) и повышение налогов из-за роста размера минимальной заработной платы (65%).

Об этом сообщает Институт экономической аналитики международной компании WeDoITBM.

Он провел исследование на тему «Физические лица-предприниматели (ФЛП) в Украине: проблемы и ожидания».

Исследование проводилось с целью изучения мнений украинских предпринимателей относительно условий ведения бизнеса, восприятия законодательных и налоговых изменений (вступивших в силу в 2021 году и планируемых в 2022 году) и как они влияют на их бизнес.

Больше всего беспокоит предпринимателей, независимо от вида деятельности, обязательное введение РРО со следующего года (73% опрошенных) и повышение налогов из-за роста размера минимальной заработной платы (65%).

Что касается обязательного РРО, то те, кто его еще не установил (а это 68% среди опрошенных), демонстрируют, в частности, не полную информированность, в каких случаях и каким категориям ФЛП требуется РРО. Также большинство демонстрирует незнание о возможности пользоваться как аппаратным, так и программным РРО (программа или приложение на гаджете, позволяющее с любого устройства сформировать расчетный документ), и что соответствующее программное обеспечение может предоставляться ГНС субъектам хозяйствования бесплатно. Это демонстрирует, с одной стороны, низкий уровень доступного информирования ФЛП налоговыми органами, а с другой – присутствие частично информационных манипуляций на эту тему.

Что касается отношения ФЛП к повышению налогов из-за роста минимальной заработной платы, то 65% негативно относятся к этой динамике. Ключевой причиной такого отношения является не размер повышения налогов в течение 2022-2023 годов, а именно тенденции постоянного изменения размера налогов. Поэтому большинство опрошенных опасается, что в определенный момент могут неверно вычислить размер налогов, из-за чего возникнет налоговый долг и штрафные санкции.

ФЛП, работающие в сфере торговли, кроме вышеупомянутых двух проблем, отмечают не менее для них важное нововведение – введение с конца ноября текущего года Порядка ведения учета товарных запасов.

Среди норм, действующих в настоящее время и введенных в текущем 2021 году, больше всего ФЛП беспокоит требование ведения учета доходов и расходов (с 1 января 2021 года) в бумажном и/или электронном виде, в том числе через Электронный кабинет. А также изменения в отчетности по ЕСВ (речь идет о новой форме "Декларации плательщика единого налога ФЛП", которая дополнена новым Приложением 1 для отображения сведений о начисленном доходе застрахованного лица и суммах начисленного ЕСВ).

Наиболее критическим событием, которое, по мнению большинства опрошенных (95%), способно абсолютно разрушить частное предпринимательство в Украине, была названа отмена упрощенной системы налогообложения для ФЛП.

Отмечается, что исследование проводилось методом фокус-групповых дискуссий и глубинных интервью. К участию приглашались ФЛП с разными видами деятельности: сфера услуг, торговля, логистика, креативная индустрия, производство. Исследование проводилось с 3 по 24 ноября 2021 года.

Напомним, 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы и единого социального взноса.

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