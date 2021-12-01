В Украине с 1 декабря увеличились минимальная заработная плата и ЕСВ

1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы и единого социального взноса.

Эти изменения предусмотрены законом Украины о госбюджете на 2021 год.

Так, минимальная зарплата установлена на уровне 6,5 тысячи грн. С 1 января 2021 года размер минимальной зарплаты, согласно закону о госбюджете-2021, был утвержден на уровне 6 тысяч грн. Таким образом, "минималка" в Украине повысилась на 500 грн.

Стоит отметить, что минимальную зарплату планировали повысить в июле этого года, однако повышение перенесли на декабрь из-за предостережений относительно потенциальных "инфляционных опасностей".

Вместе с минимальной зарплатой увеличился и размер единого социального взноса (ЕСВ).

В частности, месячный размер ЕСВ увеличится с зарплаты работников и доходов ФЛП (физлица-предприниматели – Delo.ua), самозанятых лиц и членов фермерского хозяйства.

С 1 декабря размер единого соцвзноса составляет 1 тысячу 430 грн. Максимальная величина базы начисления ЕСВ в месяц с 1 декабря составит 97,5 тысячи грн.

При этом максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц с 1 декабря увеличится до 21 тысячи 450 грн.

Начиная с декабря 2021 года за себя ФЛП платят по итогам IV квартала 2021 года до 19 января 2022 года. Квартальная сумма будет составлять 4 тысячи 70 грн.

Напомним, 15 июля Верховная Рада Украины утвердила бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

С учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться:

– 1 декабря 2021 года – 6,5 тысячи грн;

– 1 октября 2022 года – 6,7 тысячи грн;

– 1 января 2023 года – 7 тысяч 176 грн;

– 1 января 2024 года – 7 тысяч 665 грн.

Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Согласно данным Фонда соцстрахования, размер прожиточного минимума составляет 2 тысячи 481 грн.