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В мире 50 минут назад

В Евросоюзе не могут пока договориться о минимальной зарплате — СМИ

Ряд стран ЕС, где вообще не минимальной зарплаты, возражают против ее введения

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В столице Бельгии Брюсселе продолжаются дискуссии о введении в странах-участницах Европейского Союза единых принципов определения минимальных зарплат.

Как сообщает Delfi, по мнению западноевропейских политиков, в Центральной и Восточной Европе они слишком низкие, общий стандарт поможет выровнять ситуацию, считают многие политики в Западной Европе.

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Однако, по информации Службы новостей Латвийского Радио-4, некоторые европейские страны, в которых минимальной зарплаты вообще не существует, возражают против такого нововведения.

Так, по словам депутата из Нидерландов Агнессы Йонгериус, которая работает над соответствующим законопроектом, абсолютно неприемлемо, что сейчас в Европе до сих пор живут люди, которые усердно трудятся, однако при этом живут в бедности.

"Нынешний кризис показал, что работники супермаркетов, домашние сиделки, почтальоны и курьеры, доставляющие еду, помогли нашему обществу выжить во время пандемии. Настало время, когда их работа должна быть лучше оценена", — заявила Йонгериус.

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В то же время, с ней не согласны представители скандинавских стран. В частности, депутат Абир Аль-Сахлани из Швеции напоминает, что в ее стране нет единой минимальной зарплаты — профсоюзы каждой отрасли договариваются с работодателями отдельно.

Наша модель очень хорошо работает уже почти 100 лет без какой-либо дискриминации и без вмешательства государства", — отметил Аль-Сахлани.

Однако большинство других политиков уверены, что предложенные принципы не помешают скандинавской модели.

Предполагается, что основным (но не единственным) критерием величины минимальной зарплаты станет ее привязка к ситуации на рынке труда в целом: он не должна быть меньше 60% от медианного дохода в конкретной стране.

Напомним, за январь — февраль 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине составляла 12 тысяч 443 грн.

Как сообщалось, Кабмин прогнозирует в 2021 году рост средней зарплаты до 13 тысяч 632 грн. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

Согласно утвержденному Верховной Радой 15 декабря 2020 года закону о государственном бюджете на 2021 год, с 1 декабря в Украине минимальная зарплата увеличилась до 6000 грн в месяц.

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