Работа в Евросоюзе. Ждут ли там наших заробитчан спустя год и сколько им готовы платить

93% заробитчан, несмотря на карантин планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый третий — ищет предложения на более долгий срок, чем на один сезон. Таковы результаты опроса аналитической службы OLX Работа среди украинских соискателей в феврале 2021 года.

При этом европейские компании тоже заинтересованы в услугах украинских заробитчан. Но не все так просто: по словам рекрутинговых агентств позволить себе таких сотрудников сейчас могут только те компании, которые готовы взять на себя все расходы по оформлению полного пакета необходимых для работы документов и обеспечить прибывшим прохождение 14-дневного карантина. Правда, как говорят сами заробитчане, на практике не все так однозначно — можно и "пропетлять".

Delo.ua рассказывает, как сейчас обстоят дела с трудоустройством за рубежом, как изменились расценки оплаты труда и что о своем опыте работы за границей в карантинный 2020-й говорят сами заробитчане.

Спад и подъем

Первая волна пандемии COVID-19 и последующие карантинные ограничения на какое-то время закрыли для украинцев трудовой рынок Европы. В начале 2020 года десятки тысяч украинских заробитчан были вынуждены вернуться домой в силу того, что одна за одной европейские страны объявляли локдауны, а работодатели не были готовы к новым правилам игры на трудовом рынке. Но уже к началу лета 2020 года начался отскок.

По данным сайта по поиску работы Jooble, после "ковидного" падения зарубежный рынок труда начал восстанавливаться довольно быстро — уже с конца весны 2020 года. В то же время, ситуация во многом и дальше зависела от карантинных ограничений в той или иной стране, а активность работодателей периодически снижалась в начале осени и во время зимних праздников. Однако это было связано не с пандемией и ее последствиями, а с сезонным характером части вакансий.

Подобная ситуация происходила и с изменением спроса среди украинцев на работу за рубежом. Так, в начале пандемии большинство из тех, кто уже работал в соседних странах, были вынуждены вернуться домой в силу снижения спроса на их услуги, сокращения зарплат или изменений в работе предприятий. В этот период упала и активность соискателей — по данным Jooble, на 18%. Но расти она начала тоже довольно быстро — с начала весны 2020 года. Так, как отмечают аналитики компании, если в мае компания зафиксировала более 20 тысяч запросов на трудоустройство за рубежом, то в августе — уже порядка 70 тысяч. Пик поисковых запросов пришелся на декабрь и январь 2021 года и превысил отметку в 100 тысяч.

Более того, по данным опроса аналитической службы OLX Работа, проведенного в феврале 2021 среди украинских соискателей, 93% респондентов несмотря на карантин планируют и в дальнейшем работать за границей, а каждый третий — ищет предложения на более долгий срок, чем на один сезон. В то же время каждый пятый выезжает на заработки, чтобы поселиться в новой стране или перевезти туда детей. В целом, 63% украинцев, ищущих сейчас работу, либо планируют трудоустройство за рубежом, либо рассматривают такой вариант.

По данным международной стаффинговой группы ANCOR Ukraine, на сегодняшний день из 100% украинцев, работающих за пределами страны, около 60% работают в странах ЕС. До 20% — в странах СНГ. И примерно 20% — Северной Америке, Ближнем Востоке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и других. Как отмечают аналитики Jooble, самой популярными среди украинцев страной для работы остается Польша, а на втором и третьем месте — Чехия и Германия соответственно. Наибольшую долю работников, которых ждут за рубежом и которые выезжают, составляют соискатели на линейные позиции и рабочие вакансии: упаковщиков, разнорабочих, складских работников, строителей, водителей и т.д.

"Страны Европы заинтересованы в сотрудниках из Украины, и они способствовали тому, чтобы украинцы могли приехать и восстановиться на работе. С конца весны часть украинских заробитчан вернулась на работу за границей: на сбор урожая, на фабрики, особенно в Польше и Чехии, — объясняет эксперт по рынку труда Анна Шкумат, — Можно говорить о том, что те люди, которые ездили за рубеж на работу, продолжают ездить и сейчас. Иностранные компании нашли возможность организовать процесс таким образом, что, даже несмотря на локдаун, люди приезжают, проходят обязательный карантин, условия для которого обеспечивает работодатель, и потом выходят на работу".

Работник на склад — одна из востребованных вакансий для украинцев в ЕС. Фото: Depositphotos

Что поменялось и как все это происходит на практике?

В первую очередь карантинные ограничения в разных странах несколько усложнили условия пересечения границ и получения выездных документов, объясняет руководитель проектного подбора международной стаффинговой группы ANCOR Ukraine Александр Бойко.

"Перед выходом на работу за рубежом нужно пройти этап самоизоляции, во время которого сотрудник оплачивает жилье самостоятельно, или сдать тест на коронавирус, который также оплачивается сотрудником. Работодатель тоже несет дополнительные расходы: каждого сотрудника он обязан обеспечить средствами индивидуальной защиты (СИЗами). Кроме того, стала дольше процедура выдачи выездных и визовых документов", — объясняет эксперт.

С другой стороны, как отмечает Анна Шкумат, в карантинных условиях позволить себе приглашать на работу украинцев могут только ответственные работодатели, которые готовы взять на себя весь документационный процесс: заключить контракт, обеспечить наличие рабочей визы и полноценного трудоустройства. Приехать на работу как раньше — по биометрическому паспорту с якобы туристической целью визита — сейчас невозможно.

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На практике все не так однозначно. Как рассказал Delo.ua киевлянин Олег Вороховский, проработавший большую часть последнего года водителем-дальнобойщиком в литовской компании, занимающейся доставкой грузов, при пересечении границы на самолете пограничники стали внимательнее изучать рабочие документы в поисках поддельных, зато при поездке на автобусе особо не обращают внимание даже на наличие или отсутствие теста на COVID-19.

При этом, как объяснил Вороховский, для того, чтобы легально возить грузы по ЕС, кроме приглашения на работу и рабочей визы необходимы еще и два сертификата. Первый из них — так называемый "Код 95" — подтверждает квалификацию и получение разрешения на выполнение перевозок. На основании этого сертификата работодатель оформляет в дорожно-транспортной инспекции еще один — так называемую "красную бумагу" (в Польше документ называется "Świadectwo kierowcy", а в Литве — "Vairuotojo liudijimas"). В карантинной реальности наличие именно этих двух документов позволяет дальнобойщику, едущему на работу в ЕС, пересечь границу без проблем, рассказывает мужчина.

"Без "красной бумаги" сейчас, во время пандемии, будет проблематично пересечь границу. Если документ есть, то это, по сути, подтверждение того, что твое приглашение на работу не поддельное — пограничники к этому моменту относятся строго, ведь за время карантина случаев с подделками стало больше. Но я с этим столкнулся только тогда, когда на работу летел на самолете. По биометрике на самолете границу пересекать проще, тебе меньше уделяют внимания. А так смотрят — виза рабочая, и тут же требуют полный комплект документов под предлогом того, что вдруг фирма липовая, а ты просто хочешь пробраться в их страну, — рассказывает Олег, — Плюс при пересечении границы на самолете нужны свежие тесты на коронавирус. Летом 2020 меня не пустили на посадку в самолет в Литву: нужен был либо вид на жительство и тест на COVID уже по прилету, либо уже готовый тест, сделанный в Украине. В аэропорту мне его пройти не разрешили, просто развернули. На следующую каденцию к работодателю в Литву я ехал на автобусе, сделал тест, но никто ничего не спрашивал. У всех моих попутчиков были тесты, и ни у кого никто ничего не спросил".

Знак, предупреждающий о необходимости сдать тест на COVID-19 по дороге в Лилль, Франция. Фото: Getty Images

Обязательство проходить самоизоляцию по приезду к работодателю тоже является весьма условным, рассказывает Вороховский. По словам мужчины, на больших магистралях расположены пограничные посты, но останавливают на них только автомобили с иностранными номерами, а проверку проводят выборочно. При желании водитель автобуса, везущий людей на работу, может проехать через села, или же пассажиры могут попробовать доказать пограничникам, что в течение суток покинут страну.

"Если ты уже в рейсе, на фуре, то вопросов никаких. А пока не доехал до работодателя, автобус могут остановить и всех отправить на карантин, а могут и развернуть. Был и такой случай. Хотя половина из пассажиров того автобуса в итоге добирались своим ходом, так что вроде как правила и есть, а вроде и нет. Можно развернуться и проехать через другую границу, например. Или дождаться смены сотрудников на посту — другие могут пропустить, такой случай тоже был", — рассказывает он.

А что с оплатой труда?

Еще один аспект, который для заробитчан стал едва ли не самым негативным, состоит в том, что некоторые работодатели снизили уровень оплаты труда: кто-то — временно, а кто-то — на постоянной основе. К примеру, если 2 года назад украинцы, работающие в Польше, могли рассчитывать на доход в размере $1,5-2 тысячи (порядка 42 — 56 тысяч гривен) в месяц, то сейчас работодатели предлагают зарплату в размере примерно до $1 тысячи (примерно 28 тысяч гривен), рассказывает Анна Шкумат.

Столкнулся с такой ситуацией и Вороховский. По его словам, до карантина зарплата дальнобойщика в компании, в которой он работал, составляла 70-75 евро (примерно 2 300 — 2 450 гривен) в сутки. Несмотря на то, что работодатель в первую волну карантина обещал, что все будет хорошо, по факту работу водителям оплатили по тарифу 40 евро (1 300 гривен) в сутки. По его словам, работодатель объяснил снижение оплаты тем, что заказчики в этот период за перевозку грузов платили меньше. Несмотря на то, что как такового простоя фур не было, Вороховский предполагает, что это объяснение соответствовало действительности, ведь аналогичная ситуация произошла тогда и в других компаниях, занимающихся грузоперевозками. К тому же, уже после первой волны COVID-19 постепенно уровень оплаты дорос до 65-67 евро (2 125 — 2 190 гривен) в сутки.

"Есть те, кто готов работать за 50-60 евро (примерно 1 630 — 1 961 гривен) в сутки, но адекватной зарплатой для украинцев считается 65-70 евро (2 125 — 2 300 гривен). Немцы, например, даже за 100 евро (примерно 3 200 гривен) не хотят. Литовцы обычно работают за 80-90 евро (2 600 — 3 000 гривен) в день, но тоже неохотно. Конечно, не все привязано к нации, найти работодателя, который заплатит больше, вполне реально. Но у тебя должен быть стаж 3-5 лет. Ну и как говорят коллеги, нужно просто дождаться, когда в такой компании освободится место, потому что просто так туда не попасть — все хорошие места заняты. А если учесть, что плохих фирм очень много, то лучше устраиваться через знакомых", — рассказывает он.

Еще одной проблемой, по словам Вороховского, стало то, что из-за проблем с пересечением границы, которые возникали у некоторых водителей, их коллеги были вынуждены вместо стандартных двух месяцев работать без отдыха по семь. Если бы не это и не временное снижение зарплат, то карантин, по сути, никто из дальнобойщиков бы даже и не заметил, говорит он.

В то же время, как отмечает эксперт по рынку труда Анна Шкумат, с проблемой со снижением зарплаты не столкнулись, например, украинцы, работающие в Чехии. Это связано с тем, что местные работодатели в разгар пандемии были готовы предложить условия лучше, чем, например, в Польше: более высокую зарплату или полностью оплаченное жилье.

С подобной ситуацией во время работы в Чехии столкнулся еще один собеседник Delo.ua — киевлянин Игорь Радченко, проработавший с осени 2019 по лето уже карантинного 2020-го на чешском заводе Brembo по производству тормозных колодок и суппортов для автомобилей. По словам мужчины, еще на этапе трудоустройства работодатель взял на себя все расходы за дорогу, оформление рабочей визы, медосмотр и обучение. Также предприятие оплачивало сотрудникам жилье и питание — сначала полностью, а потом частично. По словам Радченко, до карантина за работу платили по 100 чешских крон (125 гривен) в час, а после обучения — 105 (131 гривню). Ставка увеличивалась вместе с повышением квалификации и в итоге составила порядка 120 крон (150 гривен) в час, а рабочая нагрузка — 160-170 часов в месяц. После того, как в Чехии был введен жесткий карантин, завод временно приостановил работу, но сотрудникам все так же оплачивали жилье и выплачивали зарплату.

"Буквально спустя неделю после введения карантина в Чехии ограничения были уже жесткими. В один день на работе выдали маски, у кого их не было — отправляли домой. И где-то с 17 марта мы не работали. Частично сотрудники на заводе оставались, его нельзя было так сразу остановить, — рассказывает мужчина, — В итоге он все равно остановился, поэтому примерно месяц мы просидели дома. Работодатель все это время оплачивал квартиру и выплачивал зарплату. Более того, в период карантина выплаты и за счет государства, и за счет предприятия были даже больше, что не могло не радовать. В апреле коллеги частично начали работать, я вышел на работу в мае. В это время завод работал уже почти на полную мощность".

Как рассказал Радченко, из Чехии он уехал летом 2020-го, а его напарники остались работать на заводе. По их словам, в этот период на предприятии увеличилась не только зарплата, но и объем работы.

В марте 2020 года в Чехии был введены жесткие карантинные ограничения. Фото: Getty Images

Впрочем, повышение уровня оплаты, как отмечает Александр Бойко, в карантинный период было редким явлением. В основном делали это те предприятия, которые в новых условиях нарастили объем продаж: логистика, транспорт, электронная коммерция, ТНП, ритейл, IT.

А сейчас еще одной особенностью карантинного рынка труда за границей является то, что работодатели скорее предпочтут пригласить сотрудников, уже имеющих опыт работы за рубежом, и больше заинтересованы в мужчинах, добавляет Анна Шкумат. По мнению эксперта, это связано со спецификой работы, а изменить ситуацию, возможно, сможет начало сезона сбора урожая.

Иллюстрация: Depositphotos

Дарья Нинько, специально для Delo.ua