Политика 40 минут назад

Польша вводит обязательный карантин для въезжающих извне ЕС

С 30 марта меняются правила въезда в эту страну

Контроль в аэропорту Кракова. Фото: Getty Images Контроль в аэропорту Кракова. Фото: Getty Images
Контроль в аэропорту Кракова. Фото: Getty Images

Власти Польши с 30 марта 2021 года вводят обязательный карантин для тех, кто прибывает из стран шенгенской зоны.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Мартин Горала, сообщает RMF24.

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Карантина можно будет избежать только при наличии отрицательного теста на коронавирус, не старше чем за 48 часов до въезда.

В то же время для тех, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным без исключений.

Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.

В Польше решили стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом, заявил представитель правительства Петр Мюллер.

"Что касается сухопутных границ Польши, ситуация будет выглядеть так, как на границе с Чехией и Словакией — стандартного контроля нет, но на границах будут патрули, которые будут проверять, соответствуют ли те, кто пересекает границу, требованиям настоящего теста", — пояснил чиновник.

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Как известно, с 27 марта и в течение двух недель в Польше действуют новые ограничения, объявленные правительством в связи с третьей волной эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает, что эти правила будут продолжены после 9 апреля. Все будет зависеть от заболеваемости Covid-19.

Детские сады и ясли, а также салоны красоты и парикмахерские закрыты. Правительство решило не закрывать церкви в рамках последнего усиления ограничений. Правительство решило только снизить предел верующих, которые могут одновременно находиться в церквях.

Напомним, за 2020 год количество открывших свой бизнес в Польше украинцев выросло на 20%, несмотря на коронакризис.

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