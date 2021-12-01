В Украине повысился размер прожиточного минимума

С 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ), размер прожиточного минимума возрос с 2 379 грн до 2 481 грн.

В связи с этим увеличилась сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых ФССУ для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

По информации Фонда, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия составит:

– потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100%-ной потере трудоспособности) – 42 177 грн;

– семье после смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 248 100 грн;

– иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 49 620 грн.

С 1 июля текущего года выплаты составляли 40 443 грн, 237 900 грн и 47 580 грн соответственно.

Напомним, 2 июня Верховная Рада поддержала законопроект №3515, который предусматривает установление единого прожиточного минимума, привязанного к 40% средней зарплаты по стране.

Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

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